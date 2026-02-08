Držiteľku Nobelovej ceny za mier odsúdili na šesť rokov väzenia, svoje deti nevidela už desaťročie

Iránsky súd odsúdil nositeľku Nobelovej ceny za mier Narghís Mohammadiovú na šesť rokov väzenia, uviedol v nedeľu pre agentúru AFP jej právnik.
„Bola odsúdená na šesť rokov väzenia za zhromažďovanie a spolčovanie sa s cieľom páchať trestné činy,“ povedal právnik Mustafa Nílí a dodal, že jej bol udelený aj dvojročný zákaz opustiť krajinu.
Mohammadiovú bola tiež odsúdená na jeden a pol roka väzenia za propagandistickú činnosť, dodal právnik. Podľa iránskeho práva tresty odňatia slobody prebiehajú súbežne.
Nílí vyjadril nádej, že vzhľadom na zdravotné problémy Mohammadiovej by mohla byť dočasne „prepustená na kauciu, aby jej poskytli liečbu“. Dodal, že vynesený rozsudok nie je konečný a možno sa proti nemu odvolať.
Počas ostatného štvrťstoročia bola 53-ročná Mohammadiová opakovane súdená a väznená za svoju hlasnú kampaň proti uplatňovaniu trestu smrti v Iráne a povinnému obliekaniu pre ženy.
Mohammadiová strávila väčšinu ostatnej dekády za mrežami a svoje dve deti, ktoré žijú v Paríži, nevidela od roku 2015.