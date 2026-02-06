Washington uvalil ďalšie sankcie na iránsku ropu len niekoľko hodín po skončení vzájomných rokovaní

Spojené štáty v piatok oznámili nové sankcie zamerané na obmedzenie iránskeho exportu ropy, a to len krátko po tom, čo Washington a Teherán ukončili nepriame rokovania o iránskom jadrovom programe v Ománe.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott vyhlásil, že Irán využíva príjmy z ropy na „financovanie destabilizačných aktivít po celom svete a zintenzívnenie represií v krajine“.
Irán označil rokovania s USA za pozitívne, hoci sa nestretli zoči-voči. Venovali sa len jadrovému programu
PrezidentDonald Trump je „odhodlaný znižovať nelegálny export ropy a petrochemických produktov zo strany iránskeho režimu v rámci maximálnej nátlakovej kampane svojej administratívy,“ uviedol Pigott vo vyhlásení.
Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že zablokuje transakcie spojené so 14 plavidlami, ktoré prepravujú iránsku ropu, vrátane lodí plaviacich sa pod vlajkami Turecka, Indie a Spojených arabských emirátov. Sankcie sa dotknú aj 15 subjektov a dvoch osôb.
USA už od prvého Trumpovho prezidentského obdobia presadzujú sankcie s cieľom prinútiť ostatné krajiny, aby prestali nakupovať iránsku ropu.