Washington údajne pripravuje krízový scenár pre Irán, v hre je aj dočasná vláda

Iránske úrady pripisujú Spojeným štátom zodpovednosť za masové demonštrácie, ktoré prepukli pred niekoľkými týždňami, pričom ich označujú za „výtržnosti“ a „teroristické operácie“.
Spojené štáty pravdepodobne pracujú na vytvorení dočasnej vlády v Iráne pre prípad, že by súčasná vláda už nebola schopná riadiť krajinu. Referuje o tom web The National s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

Biely dom oslovuje občanov

Biely dom podľa spomenutého webu hľadá podnety od prominentných iránsko-amerických občanov, ktorí by mohli pomôcť pri akomkoľvek prechodnom období v prípade zvrhnutia najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Dvaja ľudia oboznámení s procesom tvrdia, že do tejto iniciatívy je zapojený aj Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Údajne pomáha zostaviť skupinu iránsko-amerických podnikateľských lídrov, ktorí majú poradiť pri vytváraní akéhosi prechodného subjektu, ktorý by pomohol riadiť Irán v prípade pádu režimu. Biely dom sa k tejto správe nevyjadril.

Irán obviňuje USA z podnecovania protestov

Iránske úrady pripisujú Spojeným štátom zodpovednosť za masové demonštrácie, ktoré prepukli pred niekoľkými týždňami, pričom ich označujú za „výtržnosti“ a „teroristické operácie“. Chameneí ostro kritizoval Trumpa, ktorý varoval pred možnou vojenskou akciou, ak bude miestny režim zabíjať demonštrantov.

„Bolo to americké sprisahanie,“ uviedol v súvislosti s protestami, ktoré prepukli koncom minulého roka v reakcii na neúnosnú hospodársku situáciu a rastúce životné náklady. Podľa neho je cieľom USA „pohltiť Irán“ a vrátiť ho pod svoju vojenskú, politickú a ekonomickú nadvládu.

