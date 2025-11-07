Dron opäť paralyzoval letisko v Bruseli. Letová prevádzka bola na pol hodiny zastavená

Letová prevádzka na medzinárodnom letisku v Bruseli bola vo štvrtok večer na pol hodiny prerušená pre prítomnosť dronu v blízkosti letiska. Informovala o tom hovorkyňa riadenia letovej prevádzky Skeyes. Letisko obnovilo normálnu prevádzku po 30 minútach od 21:23.
Nebol to ojedinelý incident, keďže v utorok večer došlo k dvom podobným prerušením letovej prevádzky po zaznamenaní dronov v blízkosti bruselského letiska a tiež na letisku v Liége.
Belgický premiér Bart De Wever zvolal vo štvrtok ráno mimoriadne zasadnutie národnej bezpečnostnej rady, aby prerokoval bezpečnostné opatrenia v súvislosti s týmito narušeniami.
Úrady naďalej monitorujú situáciu a hľadajú riešenia, ako zabrániť opakovaným incidentom, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilnej leteckej dopravy.