Dron opäť paralyzoval letisko v Bruseli. Letová prevádzka bola na pol hodiny zastavená

Prítomnosť dronu v blízkosti letiska spôsobila vo štvrtok večer krátke prerušenie letov, Belgicko rieši bezpečnostnú hrozbu.
Brussels airport traffic October
Letisko Zaventem v Bruseli. Foto: www.gettyimages.com
Letová prevádzka na medzinárodnom letisku v Bruseli bola vo štvrtok večer na pol hodiny prerušená pre prítomnosť dronu v blízkosti letiska. Informovala o tom hovorkyňa riadenia letovej prevádzky Skeyes. Letisko obnovilo normálnu prevádzku po 30 minútach od 21:23.

Nebol to ojedinelý incident, keďže v utorok večer došlo k dvom podobným prerušením letovej prevádzky po zaznamenaní dronov v blízkosti bruselského letiska a tiež na letisku v Liége.

Belgický premiér Bart De Wever zvolal vo štvrtok ráno mimoriadne zasadnutie národnej bezpečnostnej rady, aby prerokoval bezpečnostné opatrenia v súvislosti s týmito narušeniami.

Úrady naďalej monitorujú situáciu a hľadajú riešenia, ako zabrániť opakovaným incidentom, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilnej leteckej dopravy.

