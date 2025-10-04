Drony opäť ochromili prevádzku na mníchovskom letisku, lety sa v sobotu obnovili

Prevádzka na mníchovskom letisku, ktorú v piatok prerušil spozorovaný dron, sa v sobotu „postupne“ obnovila. Ide už o druhé takéto prerušenie v priebehu dvoch dní, ktoré ovplyvnilo viac ako 6 500 cestujúcich.
Predstaviteľa letiska uviedli, že v piatok „od 21:30 bola letecká doprava obmedzená a následne zrušená“. Letisko odklonilo 23 príletov a zrušilo 12 letov do Mníchova. Ďalších 46 letov bolo zrušených alebo presunutých na sobotu.
Nad dánskymi vojenskými objektami preleteli bezpilotné lietadlá
Prvé narušenie prevádzky vo štvrtok spôsobilo zrušenie viac ako 30 letov, pričom na letisku uviazlo takmer tritisíc cestujúcich. K incidentu došlo o 20:30 miestneho času, keď polícia zaznamenala drony v oblastiach blízko letiska, vrátane miest Freising a Erding. V meste Erding sa nachádza vojenské letisko.