Dráma ako z detektívky pre Košice. Šťastie patrí k futbalu, vraví smutný tréner Michaloviec - VIDEO

Východniarsky súboj o miesto v elitnej šestke futbalovej Niké ligy 2024/2025 mal všetky atribúty atraktívneho útočného futbalu.

Päť a pol tisíc divákov na tribúnach Košickej futbalovej arény videlo päť gólov, červenú kartu pre hráča hostí, množstvo šancí a drámu až do posledných sekúnd so šťastným koncom pre domácich.

Remíza bola blízko

Tím FC Košice po triumfe nad MFK Zemplín Michalovce (3:2) nebude chýbať v najlepšej šestke nadstavby v boji o titul. Vo štvrtej minúte nadstaveného času Michal Faško zatočil centrovanú loptu na hlavu Dominika Kružliaka a stopér a zároveň kapitán Košičanov prvým gólom v sezóne prekonal Viktora Budinského v bránke Michaloviec.

Hodinová presilovka

Ak by sa tak nestalo a Michalovce by udržali remízu, v najlepšej šestke v nadstavbovej časti by si zahrali na úkor Košíc. Pritom hostia v Košiciach dvakrát viedli a čo je ešte pozoruhodnejšie, po polhodine hrali bez vylúčeného defenzívneho stredopoliara Abdula Zubairuho, ktorý videl druhú žltú kartu.

Aj tak ich anglický mladík Kido Taylor-Hart druhým svojím gólom v zápase dostal v 52. min do vedenia na 2:1. Lenže o tri minúty neskôr Roman Čerepkai vyrovnal na 2:2 a dramatické rozuzlenie v nadstavenom čase už bolo spomenuté.

Hrdosť na hráčov

„Boli sme blízko, na hráčov môžem byť hrdý. Domáci možno vyhrali aj so šťastím, ale to patrí k futbalu. Lacná červená karta to trochu ovplyvnila, museli sme sa stiahnuť hlbšie, ale napriek tomu sme išli do vedenia. Škoda vyrovnávajúceho gólu, keď ste tak blízko k úspechu, bolí to o to viac. Dnes a zajtra nás to ešte bude bolieť, ale asi by nikto pred sezónou nepovedal, že do posledného kola základnej časti budeme bojovať o prvú šestku,“ zhodnotil tréner Michaloviec Anton Šoltis na pozápasovej tlačovej konferencii.

Nebola to gólová šanca

Český tréner v službách Košíc Roman Skuhravý nezabudol na poklonu súperovi, ktorý sa výrazne herne posunul počas tejto sezóny.

„Bol to veľmi dobrý zápas z oboch strán. Réžia bola v našich rukách, lebo sme museli vyhrať a Michalovciam stačil bod. Už do vylúčenia hosťujúceho hráča sme si toho vpredu toľko vypracovali, že sme mohli viesť 4:1. Po 70. min už v našom výkone bolo cítiť nervozitu, zrazu sme si uvedomili, že musíme… Vyhrali sme so šťastím zo situácie, ktorá ani nebola gólová šanca. To zakončenie bolo na pripraveného brankára pri žrdi,“ skonštatoval Roman Skuhravý.

Bývalý kouč Podbrezovej zároveň s nadhľadom pripomenul, že postúpiť do nadstavbovej časti je jedna vec a byť v nej úspešný druhá.

„Na hrane vypadnutia z prvej šestky sme hrali dobrý futbal, ale nie som v eufórii. Minulý rok som zažil, že sme mali veľkú radosť z postupu do najlepšej šestky a potom to už nebolo dobré. Teraz chceme nadstavbovú časť využiť na to, aby Košice od leta boli ešte silnejšie ako sú teraz,“ dodal Skuhravý.

Slovan prehral

Zápasmi 22. kola v sobotu zakončili základnú časť najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Žilina vyhrala v Banskej Bystrice 2:1 a Dunajská Streda doma nad Ružomberkom 3:0. Podbrezová remizovala s Komárnom 2:2 a Skalica s Trenčínom 0:0. V súboji dvoch tímov z čela tabuľky Slovan Bratislava prehral so Spartakom Trnava 0:1.

„Jedno z najlepších derby, čo som zažil ako tréner v Trnave. Tŕpli sme do konca v dlhom nadstavení, takom hokejovom, kde sa hra stále zastavovala. Máme veľmi cenné víťazstvo. Trochu sme ligu aspoň naoko zdramatizovali a uvidíme, čo sa stane v nadstavbe,“ uviedol tréner Trnavy Michal Gašparík na tlačovej konferencii po zápase.

Úradujúci majster napriek tomu vyhral základnú časť s náskokom štyroch bodov pred Žilinou a piatich bodov pred Trnavou. Do najlepšej šestky postúpili aj Dunajská Streda, Podbrezová a už spomenuté Košice. V dolnej šestke v boji o záchranu sa v nadstavbe predstavia Michalovce, Komárno, Ružomberok, Trenčín, Skalica a Banská Bystrica. Kománo na ôsmom mieste má iba o 5 bodov viac ako posledná Banská Bystrica.