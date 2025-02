Nováčik z Komárna zdolal Žilinu. Nepadá nám to tam, vravel smutný tréner spod Dubňa - VIDEO

Futbalisti MŠK Žilina nezvíťazili ani v treťom zápase po zimnej prestávke a sny o majstrovskej trofeji v najvyššej slovenskej súťaži 2024/2025 sa „šošonom“ rozplýva. Mužstvo trénera Michala Ščasného v utorňajšom zápase 21. kola základnej časti prehralo v Zlatých Moravciach s nováčikom z Komárna 0:1 a na vedúci ŠK Slovan Bratislava stráca z 2. priečky už sedem bodov.

V závere jesene pritom Žilinčania vyhrali doma nad Slovanom 2:1 a dotiahli sa na „belasých“ na rozdiel bodu. Odvtedy však tím spod Dubňa nezvíťazil v štyroch ligových dueloch a ak nezačne vyhrávať, môže ho preskočiť momentálne tretí Spartak Trnava. „Andeli“ aktuálne zaostávajú za Žilinou o bod.

Cenné body pre Komárno

„Efektivita, na nej to stojí a padá…Šancí hlavne v druhom polčase bolo dostatok na to, aby sme otočili duel. Bohužiaľ, nepadá nám to,“ posťažoval sa na klubovom webe tréner MŠK Žilina. „Žiaľ, nedali sme gól a prehrali sme. Snahu chalanom nemožno uprieť, no finálke je to o kvalite, ktorú síce máme, ale aktuálne ju nepretavíme do gólu. Musíme len ďalej pracovať. Ideme ďalej, všetci v kabíne sú sklamaní, nikto nie je spokojný,“ dodal Ščasný.

Pre Komárno majú body zo súboja proti Žiline cenu zlata, keďže od poslednej priečky znamenajúcej zostup sa vzdialili na štyri body. Nováčik si pripísal premiérové jarné víťazstvo a celkovo šieste v tejto sezóne. „Vedeli sme, že Žilina hrá veľmi dobrý kombinačný futbal a myslím si, že sme boli dobre pripravení. Išli sme do hlbšieho bloku a chceli sme hrať, samozrejme, na brejky. Vedeli sme, že budeme mať výškovú prevahu a po nejakých ‚štandardkách‘ môžeme dať gól. Po červenej karte v 47. minúte sme prešli na piatich obrancov. Chlapci hrali obetavo a veľmi dobre zachytal brankár,“ skonštatoval tréner Komárna Mikuláš Radványi.