Slovan pustil doma body proti Michalovciam. Čo najviac prekážalo trénerovi Weissovi?

Nečakané zakopnutie úradujúceho majstra a zároveň lídra tabuľky a ešte aj v domácom prostredí. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v sobotu nepotešili svojich fanúšikov, keď doma v Niké lige iba remizovali s hráčmi Michaloviec 1:1 (0:0).

Na gól Davida Strelca z 50. min reagoval o 19 minút neskôr Španiel v službách hostí Samuel Ramos a do konca zápasu už potom gól nepadol.

Lacný gól

Trénera „belasých“ Vladimíra Weissa st. mrzelo najmä kvantum nepremenených šancí v prvom polčase. Na strely celkovom to bolo 23:9, ale v pokusoch na bránku súpera iba 4:3 pre Slovan.

„Súper rozumne bránil, hore mal dvoch silných hráčov, ktorí sa snažili podržať loptu. Do prestávky sme mali tlak i veľké príležitosti, bolo ich asi päť. To musíme premieňať. V druhom polčase sme prakticky z ničoho dostali lacný gól, Michalovce už potom dobre bránili. Nevedeli sme využiť tlak, ktorý tam bol, no neboli sme takí hladní ako v ostatných dueloch, a ku koncu sme sa nevedeli dostať do vyloženej šance,“ skonštatoval Weiss st. na klubovom webe skslovan.com.

Náskok pred Žilinou

Slovan má na čele tabuľky náskok 7 bodov pred Žilinou, ale tá má k dobru zápas 20. kola proti Komárnu, ktorý odohrá až 25. februára. „Výsledkovo je to sklamanie, ale ideme ďalej, stále je o čo hrať. Máme náskok, no stratili sme dva body. Bývajú aj takéto zápasy, treba si to v pokoji rozanalyzovať, v čom treba byť dôslednejší,“ dodal Weiss st.

„Do stretnutia sme vstúpili veľmi zle, vo všetkých činnostiach sme boli slabší, Slovan bol jednoznačne lepší. My sme boli málo nebezpeční, skrátka celé zle. Prestriedali sme, prišli skúsení hráči ako Danko či Ramos, aj nový hráč Taylor-Hart. Hra sa tým trochu vyrovnala, aj keď domáci boli naďalej lepší. Získali sme šťastný bod.“ zhodnotil tréner Michaloviec Ondrej Duda st. Jeho tím je v tabuľke siedmy a bojuje o postup do hornej šestky.

Dotiahli Ibrahima

Bratislavčania majú pre svojich fanúšikov aj lepšiu správu. Po dlhodobej snahe sa klubu z Tehelného poľa podarilo dotiahnuť prestup Rahima Ibrahima z AS Trenčín.

Najúspešnejší slovenský klub podpísal s 23-ročným futbalistom štvorročný kontrakt. Súčasťou dohody je zároveň hosťovanie Artura Gajdoša v Trenčíne do konca sezóny 2024/2025.

Preverený hráč

Do hlavného mesta prichádza univerzálny hráč, použiteľný na viacerých postoch najmä v strede poľa, a vo výbornom futbalovom veku. Rahim Ibrahim má v Niké lige odohranú bezmála stovku zápasov. Prináša so sebou nielen kvalitu, ale aj perspektívu a potenciál do budúcnosti.

„Mali sme o Ibrahima dlhodobo záujem. Znovu je to hráč preverený našou súťažou. Rád by som zdôraznil, že sa nám opäť podarilo nájsť spoločnú reč s Trenčínom na podmienkach transferu, čo vnímam nesmierne pozitívne. Trenčín rokoval profesionálne a našli sme zhodu aj v rámci prestupovej sumy,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava.