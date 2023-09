Došlo k mimoriadne závažnej manipulácii volebnej kampane, vyhlásil Matovič (video)

Došlo k mimoriadne závažnej manipulácii volebnej kampane. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič na piatkovej tlačovej besede.

Strany odmietli Matoviča

Reagoval tak na zrušenie finálnej diskusnej relácie televízie Markíza, v ktorej sa mali stretnúť predstavitelia strán Smer-SD, Hlas-SD a hnutia Progresívne Slovensko (PS).

Reláciu, ktorú mali vysielať v utorok 26. septembra, zrušili, pretože strany odmietli diskutovať s Matovičom. Mala by byť teda len jedna pondelková diskusia 25. septembra.

„My plne chápeme, že Robert Fico a Peter Pellegrini sa celé roky vyhýbajú priamej diskusii so mnou. Obávajú sa argumentov priamo povedaných do očí. Nikdy sme nemali možnosť sa konfrontovať z očí do očí ani s Pellegrinim ani s Ficom,“ uviedol Matovič.

Výzva Michalovi Šimečkovi

Sú prekvapení a mrzí ich to, že sa k Smeru a Hlasu pridalo aj PS.

„Ak budúcnosť je tom, že rezignujeme na boj s mafiou a budeme sa s mafiou koordinovať, ako sa s ňou koordinuje dnes PS a zaujme úplne rovnaký postoj ako Smer a Hlas, tak v tom prípade budúcnosť nie je tá svetlejšia, krajšia, ale bude to budúcnosť kolaborácie s mafiou,“ doplnil Matovič, ktorý súčasne vyzval Michala Šimečku (PS) k tomu, aby mal odvahu čeliť argumentom a ísť do duelu v pôvodný termín televízie Markíza.

„V tom prípade by televízia Markíza bola ochotná tento duel odvysielať. Ak sa ale definitívne Šimečka rozhodne, že sa pridá na stranu mafie a bude sabotovať diskusiu, celá diskusia bude zrušená. Verím, že sa máme navzájom čo povedať,“ uzavrel Matovič.

Ako informovala televízia Markíza, strana Smer-SD sa rozhodla bojkotovať ich predvolebnú diskusiu. Strany Hlas-SD a PS následne odmietli ísť do debaty s Matvoičom. „Rozhodli sme sa vytvoriť jednu veľkú finálovú debatu, do ktorej sú pozvaní predsedovia deviatich politických subjektov, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu,“ vysvetlil Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza. Záverečnú predvolebnú diskusiu tak TV Markíza odvysiela v pondelok, 25. septembra 2023, so začiatkom o 20:45.