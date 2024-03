Dopyt po zahrievanom tabaku rastie, prichádza nové zariadenie Ploom X

Slovenskí spotrebitelia v čoraz väčšej miere vyhľadávajú alternatívy k fajčeniu klasických cigariet. Dopyt rastie najmä v prípade zahrievaného tabaku, ktorý má potenciál znižovať riziká spojené s fajčením. Za minulý rok sa na Slovensku predalo vyše 65 miliónov škatuliek tabakových náplní na zahrievanie, čo znamená 15-percentný medziročný nárast. Tieto tabakové výrobky tak predstavujú už viac ako 15 percent celkového nikotínového trhu. Vyplýva to z nameraných trhových trendov a z interných analýz spoločnosti Japan Tobacco International (JTI). Tá práve uvádza na trh nové zariadenie na zahrievanie tabaku Ploom X Advanced, ktoré prichádza do predaja 6. marca 2024. Očakáva, že ďalej podporí rast tejto modernej produktovej kategórie, ktorá prišla na slovenský trh len zhruba pred piatimi rokmi. Celkový nikotínový trh na Slovensku mal vlani veľkosť 435 miliónov škatuliek (po prepočte všetkých produktových kategórií na ekvivalent v cigaretách).

Roky vývoja

Zariadenie Ploom X Advanced vyvinuli a roky zdokonaľovali inžinieri z medzinárodného tímu JTI, ktorí doň zapracúvali spätnú väzbu a očakávania spotrebiteľov. Oproti iným produktom na trhu má výhodu v tom, že tabakovú náplň zahrieva zvonku, pričom tabak neprichádza do priameho kontaktu so zdrojom tepla. Vďaka tomu sa nepripaľuje, takže nevzniká nepríjemný zápach. Prístroj netreba často čistiť a náplne sa nelámu. „Tí, ktorí už tento systém vyskúšali, na ňom oceňujú najmä to, že zachováva autentickú chuť tabaku bez nepríjemného zápachu, ktorý si spotrebitelia môžu s touto kategóriou výrobkov spájať,“ vysvetľuje Abdallah Simba, country manager JTI Slovak Republic.

Ďalšie výhody zmieňuje marketingový manažér Matúš Porubský: „Prístroj na jedno nabitie dokáže postupne zahriať celú škatuľku, teda 20 náplní. Dospelý konzument pritom môže užiť až tri náplne za sebou, kým si zahrievacie teleso vyžiada krátku prestávku. Jednu náplň si pritom s Ploom X Advanced možno užívať až päť minút bez obmedzenia počtu potiahnutí.“

Zákazníci si budú môcť vybrať až z piatich rôznych farebných prevedení prístroja, ktorý si budú môcť ďalej prispôsobiť svojmu štýlu vďaka výmenným krytom a ďalším doplnkom. Niektoré budú dostupné exkluzívne v internetovom obchode www.ploom.sk.

Zariadenie používa tabakové náplne značky Camel, pričom dospelí spotrebitelia nájdu na predajniach až sedem rôznych variantov. Celoeurópsky zákaz produktov s charakteristickou arómou začne na Slovensku platiť až od januára 2025, čo sa odráža aj v ponuke náplní pre Ploom X Advanced.

„Novinka je od 6. marca dostupná na našom e-shope a vo vybratých tabakových predajniach. Jej dostupnosť sa bude postupne rozširovať v rámci celého Slovenska,“ dodáva A. Simba. Zariadenie sa bude dať kúpiť za 40 €, no pri registrácii budú môcť zákazníci získať štartovaciu sadu s piatimi škatuľkami náplní už za 30 €.

Zodpovedný prístup

Celý ekosystém Ploom je nastavený tak, aby fungoval udržateľne a obmedzoval dosah na životné prostredie. Obaly zariadenia využívajú materiál z recyklovaných PET fliaš a vlákna z udržateľného lesného hospodárstva. Udržateľné sú aj filtre náplní Camel, za ktoré bude JTI prispievať mestám a obciam na ich upratovanie. Znečisťovaniu pomôžu predchádzať dózy na použité náplne, ktoré budú súčasťou ponuky príslušenstva.

Environmentálna zodpovednosť tak dopĺňa tú spoločenskú. „Pre JTI je veľmi dôležité ponúknuť spotrebiteľom možnosť voľby. A tí podľa prieskumov v čoraz väčšej miere volia alternatívy, ktoré so sebou nesú potenciálne nižšie riziko a zároveň menej obťažujú okolie,“ dopĺňa country manager JTI.

