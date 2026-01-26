Domáca Inglisová už vypadla na Australian Open, no za štedrú odmenu si chce dopriať luxusný darček. Aký?

Prekvapujúca spanilá jazda domácej kvalifikantky Maddison Inglisovej na tenisovom Australian Open v Melbourne sa skončila v osemfinálovom 4. kole, v ktorom 168. hráčka rebríčka WTA nestačila na svetovú dvojku Poľku Igu Swiatekovú.
Predtým však prešla kvalifikáciu a v hlavnej súťaži cez krajanku Kimberly Birrellovú, Nemku Lauru Siegemundovú a bez boja aj cez Japonku Naomi Osakovú. Za to dostane prémiu vo výške 480-tisíc austrálskych dolárov, čo je v prepočte približne 280-tisíc eur.
A už presne vie, na čo časť týchto prostriedkov využije. Plánuje totiž investovať do dlho vysnívaných domácich spotrebičov.
„Milujem nakupovanie, takže určite si kúpim niečo pekné. Už dlho túžim po hriankovači značky Smeg, takže si asi dám tento malý luxusný darček. A možno si k nemu kúpim aj kanvicu,“ prezradila s úsmevom 28-ročná rodáčke z Perthu po vypadnutí so šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou.
Otsiderka v prvom sete dostala nepopulárneho „kanára“, v druhom uhrala tri hry. Osemfinále si poriadne užívala, v úvode druhého setu po zisku gemu do spontánnej oslavy dokonca zapojila aj publikum. A práve to vyhodnotila ako výnimočný zážitok na prestížnom podujatí.
Inglisová nečakaným výkonom upriamila pozornosť na seba a zdôraznila význam nádeje a vytrvalosti v profesionálnom športe. Jej grandslamovým maximom totiž až doteraz bolo singlové 3. kolo práve na AO. V hlavnej súťaži na grandslamovom podujatí si pritom zahrala len siedmykrát.