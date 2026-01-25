Menšík nenastúpi proti 10-násobnému víťazovi Djokovičovi. Zradili ho brušné svaly

Jakub Menšík musel odstúpiť zo súboja proti Novakovi Djokovičovi pre zranenie brušného svalstva.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Australian Open: Jakub Menšík
Český tenista Jakub Menšík musel odstúpiť ešte pred osemfinálovým zápasom dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne. Zradilo ho brušné svalstvo. Foto: SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Srbský tenista Novak Djokovič sa poľahky – bez boja dostal do štvrťfinále dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne.

Z tábora jeho osemfinálového súpera Jakuba Menšíka prišla v nedeľu večer miestneho času smutná správa, že český tenista odstupuje zo zápasu ešte pred jeho začiatkom. Dôvodom sú bolesti brušného svalstva spôsobené preťaženosťou organizmu.

Zhoršilo sa to

„Dlhá debata s mojim aj lekárskym tímom nakoniec vyústila do rozhodnutia, že v pondelok proti Djokovičovi nenastúpim. Píše sa mi to veľmi ťažko, ale moje zranenie brušného svalstva sa zhoršilo natoľko, že sa s tým nedá hrať. Ak by som aj nastúpil, riziko zranenia do ďalšej časti sezóny by bolo príliš veľké,“ napísal Jakub Menšík na sociálnych sieťach.

Český koniec

Predčasný koniec Menšíka znamená, že v osemfinále sa skončila česká účasť vo dvojhre na Australian Open 2026. Česi mali v 1. kole singlových súťaží rekordný počet 11 žien a 5 mužov.

Dvadsaťročný Menšík nasadený ako šestnásty v príprave na Australian Open vyhral turnaj ATP 250 v novozélandskom Aucklande a v 1. kole v Melbourne musel odohrať päťsetový duel proti Španielovi Pablovi Carenovi-Bustovi.

Musetti alebo Fritz

Proti srbskému veteránovi to mal byť pre Menšíka ôsmy duel za dvanásť dní. Jeho odstúpenie znamená, že desaťnásobný šampión z Melbourne Parku Djokovič vo štvrťfinále nastúpi proti víťazovi zápasu Lorenzo Musetti (Tal.-5) – Taylor Fritz (USA-9).

Viac k osobe: Jakub MenšíkNovak Djokovič
Firmy a inštitúcie: Australian open
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne bolesť brucha dvojhra mužov Hráč Odstúpenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk