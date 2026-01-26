Objakyňa titulu Keysová skončila v osemfinále. Teraz musí zjesť jablkový koláč s roztopeným syrom - VIDEO

Američanka Madison Keysová dosnívala sen o obhajobe titulu v ženskej dvojhre na Australian Open v Melbourne. Zo snívania ju vytrhla krajanka Jessica Pegulová, ktorá ju v osemfinále zdolala 6:3, 6:4.
Pegulová ešte nikdy nevyhrala grandslamový turnaj, najbližšie k tomu bola ako finalistka na US Open 2024. Jej štvrťfinálovou súperkou bude ďalšia reprezentantka USA Amanda Anisimovová. Nasadená štvorka vyradila Číňanku Wang Sin 7:6 (4), 6:4.
„Hrala som veľmi dobre, pocitovo boli moje údery skvelé. Chcem zostať v tomto nastavení čo najdlhšie. Keď to bolo potrebné, riskovala som pri druhom servise a zmenila tempo hry. Aj moja koncentrácia bola dobrá. Naozaj som spokojná s tým, ako som to zvládla,“ vravela Pegulová na oficiálnom webe Australian Open.
Pikantnosť čisto amerického súboja v osemfinále spočívala aj v tom, že Pegulová a Keysová sú mimo kurtov dobré kamarátky a spoločne moderujú tenisový podcast s názvom „Players´s Box“ (Hráčska lóža). Jeden diel si chceli dokonca strihnúť aj pred vzájomným duelom v Melbourne, ale nakoniec si to rozmysleli.
Veľa chýb a stávka
Keysová urobila v zápase 27 nevynútených chýb a štyrikrát prišla o svoje podanie. Odvrátila iba jeden brejkbal a urobila šesť dvojchýb. Po zápase napriek prehre vtipkovala, že teraz musí na základe spoločnej stávky zjesť kúsok jablkového koláča s roztopeným syrom čedar.
Bude to nechutné
„Stávka je stávka, takže to urobím. Dúfam, že to bude menej nechutné, ako si myslím,“ povedala Keysová. Na adresu svojej premožiteľky aj kamarátky dodala:
„Je to veľmi dobrá a stabilná hráčka. Obdivujem ju za to. A ten jej prefíkaný dropšot, to je niečo, na čo si treba dať veľký pozor. V ďalšom priebehu turnaja jej budem silno fandiť.“
Suverénna Rybakinová
Do štvrťfinále dvojhry žien v pondelok postúpila aj Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstanu nasadená ako piata nedala šancu Belgičanke Elise Mertensovej a vyprevadila ju z kurtu výsledkom 6:1, 6:3.
Jej súperka vzíde z posledného osemfinálového súboja medzi svetovu dvojkou Igou Swiatekovou z Poľska a austrálskou kvalifikantkou Maddison Inglisovou.