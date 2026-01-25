Na začiatku bolo 11 Češiek, vo štvrťfinále nebude ani jedna. Muchová prehrala s Gauffovou - VIDEO

V prvom kole dvojhry žien na Australian Open v Melbourne malo Česko 11 tenistiek. Do druhého kola ich postúpilo osem, ale do štvrťfinále sa už nedostala ani jedna.
Posledná zástupkyňa Karolína Muchová nasadená ako devätnásta stroskotala v osemfinále na rakete americkej favoritky a turnajovej trojky Coco Gauffovej.
Podľahla jej po takmer dvoch hodinách 1:6, 6:3, 3:6. Súperka Gauffovej vo štvrťfinále vzíde z dvojice Mirra Andrejevová (Rus.-8) – Jelina Svitolinová (Ukr.-12).
Prvýkrát aspoň set
Muchová prehrala aj piaty vzájomný zápas s Gauffovou, hoci prvýkrát jej vzala set. Češka doplatila na veľké množstvo nevynútených chýb (38:26) a na herné výpadky v úvode prvého a tretieho setu.
Pripomenula Šarapovovú
Dvadsaťjedenročná Gauffová je najmladšia hráčka s tromi štvrťfinálovými účasťami na Australian Open za sebou od roku 2008. Vtedy Ruska Maria Šarapovová v rovnakom veku už mala za sebou štyri štvrťfinále v rade.
„Keď súperka zlepšila svoju hru, začala som byť viac pasívna. Nie jednoduché hrať proti Muchovej, ktorá dobre mení rytmus hry. Jej tenis je veľmi variabilný. Nikdy neviete, kedy čo urobí,“ vravela Coco Gauffová podľa AFP.
Túži po titule
Gauffová je víťazka US Open 2023 a Roland Garros 2025. V Austrálii je jej maximom zatiaľ semifinále spred dvoch rokov.
„Mám šancu na celkové víťazstvo len vtedy, keď budem ešte priamočiarejšia a odvážnejšia. Potrebujem ešte viac dôverovať svojim úderom. Ak ma niečo zradí a vzápätí podrží druhé podanie ako proti Muchovej, dám si tým šancu na ďalšie víťazstvá,“ dodala Gauffová.