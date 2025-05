Dojemné gesto zlatých Američanov. S víťaznou trofejou sa podelili so zosnulým Johnnym Gaudreauom - VIDEO, FOTO

Americká radosť zo zisku titulu majstra sveta v hokeji po 65 rokoch bola obrovská. Chvíle nespútaného šťastia po triumfe nad Švajčiarmi 1:0 po predĺžení neskôr vystriedalo dekorovanie zlatými medailami a prevzatie víťaznej trofeje.

A tu sa treba trochu pristaviť. Američania pri jej preberaní pripravili aj dojímavú chvíľu, ktorá si určite nájde miesto v hokejovej histórii rovnako ako ich víťazstvo po dlhých rokoch.

Spomienka s trofejou

Keď americký kapitán Clayton Keller spolu so spoluhráčmi Zachom Werenským, Bradym Skjeiom a Connorom Garlandom podišli k podstavcu po víťazný pohár, Werenski ho na chvíľu prikryl dresom svojho národného tímu s číslom 13 a menom GAUDREAU.

A potom americký kapitán spolu s trojicou asistentov a šéfom svetového hokeja Lucom Tardifom spoločne zapózovali s víťazným pohárom a tiež symbolicky s Gaudreauom, ktorému takto venovali tichú spomienku do neba.

Ako je známe Johnny Gaudreau zahynul vlani na sklonku augusta spoločne s bratom Matthewom, keď ich počas cyklovýletu zachytil a usmrtil bezohľadný vodič pod vplyvom alkoholu. Ešte tri mesiace predtým šikovný krídelník s prezývkou „Johnny Hockey“ reprezentoval USA na MS 2024 v Prahe a Ostrave.

Piaty a posledný…

Bol to jeho piaty a posledný svetový šampionát. V roku 2018 pomohol Američanom k bronzovej medaile, o rok neskôr bol účastníkom MS v Košiciach, kde Američania v emotívnom zápase na úvod šampionátu podľahli Slovákom 1:4. Gaudreau celkovo na piatich MS odohral 40 zápasov a nazbieral v nich 43 bodov za 13 gólov a 30 asistencií.

„Ak by žil, Johnny by tu bol s nami. Berieme to tak, že sme ho mali so sebou v tíme počas celých majstrovstiev sveta. Johnny urobil veľmi veľa pre americký hokej. Vydláždil cestu do hokeja mnohým mladíkom vrátane mňa. Táto naša misia je splnená aj pre neho a vďaka nemu,“ vyhlásil brankár Američanov Jeremy Swayman podľa webu NHL.

Nikto si to viac nezaslúžil

Obranca zlatého tímu USA Zach Werenski bol v posledných dvoch sezónach spoluhráč Gaudreau v Columbuse. Na jeho adresu povedal: „Bol to hráč, ktorý ak nehral play-off alebo nebol zranený, stále prišiel na majstrovstvá sveta. Bol veľký príklad pre ostatných a som veľmi rád, že sme si ho takto uctili. Nikto si titul majstra sveta nezaslúži viac ako on. Cítim obrovské emócie, keď o tom takto hovorím.“