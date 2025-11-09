Dodávky elektriny obmedzili vo väčšine regiónov Ukrajiny, obyvatelia môžu byť bez prúdu až 16 hodín

Dodávky elektriny budú v nedeľu vo väčšine regiónov Ukrajiny obmedzené na osem až šestnásť hodín denne. Uviedol to štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ukrenergo. Vykonávať sa budú opravy po ruskom raketovom útoku a zdroje energie budú presmerované.
Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grynčuková v sobotu večer uviedla, že hoci sa situácia po útoku na energetiku, ktorý sa odohral v noci na sobotu, do istej miery stabilizovala, Kyjevská, Dnepropetrovská, Donecká, Charkovská, Poltavská, Černihivská a Sumská oblasť by mohli naďalej zažívať pravidelné výpadky prúdu.
Ruské útoky prerušili dodávky elektriny, tepla a vody vo viacerých mestách a štátna elektrárenská spoločnosť Centerenergo upozornila, že jej výrobná kapacita „je na nule“.
„Bezprecedentný počet rakiet a veľké množstvo dronov, niekoľko za minútu, cielilo na tie isté tepelné elektrárne, ktoré sme obnovili po ničivom útoku v roku 2024,“ uviedla spoločnosť Centerenergo vo vyhlásení.