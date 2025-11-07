EÚ zvažuje „skúšobnú dobu“ pre nových členov, pripúšťa aj možnosť vylúčenia

Európska únia pripravuje nové mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť udržateľnejšie a zodpovednejšie rozširovanie bloku. Podľa informácií portálu Euronews sa diskutuje o zavedení takzvanej „skúšobnej doby“ pre nových členov, počas ktorej by Únia monitorovala, ako daná krajina dodržiava princípy právneho štátu, slobodu médií a demokratické normy. V prípade vážnych porušení týchto zásad by EÚ mohla dočasne obmedziť práva člena alebo dokonca iniciovať jeho vylúčenie z bloku.
Navrhované opatrenia sú súčasťou širšej snahy EÚ reformovať proces rozširovania, ktorý sa v ostatných rokoch stal kľúčovou geopolitickou témou. Ako pripomína Euronews, Brusel chce predísť situácii, keď sa nové štáty po vstupe odklonia od základných hodnôt Únie, čo sa v minulosti prejavilo napríklad pri sporoch o dodržiavanie princípov právneho štátu v niektorých členských krajinách.
Koncept tzv. reverzibilného rozširovania
Podľa návrhov by nové členské štáty počas skúšobného obdobia nemuseli mať plnohodnotné rozhodovacie práva – napríklad právo veta v Rade EÚ. Tento prístup by mal umožniť postupnú integráciu nových krajín do spoločných politík, pričom by sa v prípade neplnenia záväzkov mohol proces „vrátiť späť“. Ako uvádza Deutsche Welle, ide o koncept tzv. reverzibilného rozširovania, ktorý má byť pružnejší než doterajší model.
Európska komisia pritom argumentuje, že reformovaný proces by zvýšil dôveru medzi súčasnými členmi a zároveň posilnil motiváciu kandidátskych krajín, ako sú Ukrajina, Moldavsko či štáty západného Balkánu, aby pokračovali v reformách. Zároveň by sa tým znížilo riziko, že EÚ prijme štát, ktorý by sa neskôr stal „trojským koňom“ cudzích vplyvov.
Dojem dvojrýchlostnej Európy
Kritici však varujú, že zavedenie „skúšobnej doby“ môže vytvoriť dojem dvojrýchlostnej Európy a oslabiť motiváciu krajín, ktoré už dlhé roky čakajú na členstvo. Niektorí diplomati z Balkánu označili návrh za „nerovné partnerstvo“, keďže nové štáty by boli formálne členmi, no bez plných práv. Ako poznamenal Euronews, aj medzi členskými krajinami panuje rozdielny názor na to, či takýto model neporušuje zásadu rovnosti štátov v rámci Únie.
Európska rada má o návrhoch rokovať v prvej polovici budúceho roka. Očakáva sa, že Komisia predloží konkrétne legislatívne a zmluvné návrhy na jar 2026. Podľa diplomatických zdrojov by nové mechanizmy mohli byť uplatnené už pri budúcom rozšírení EÚ o krajiny západného Balkánu a potenciálne aj o Ukrajinu.