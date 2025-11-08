V priebehu októbra ukrajinské drony podľa Zelenského zabili 25-tisíc ruských vojakov

Ukrajinská armáda v októbri podľa prezidenta krajiny Volodymyra Zelenskéhodronmi zabila 25-tisíc ruských vojakov. Je to najvyššia mesačná strata Ruska od začiatku vojny, uviedol Zelenskyj na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
„Toto je presné číslo, pretože všetko je potvrdené videozáznamom. … O ďalších 2-tisíc až 3-tisíc (mŕtvych ruských vojakov) dôkazy na videozázname nemáme,“ vyhlásil ukrajinský líder.
Zelenskyj poznamenal, že to dokazuje, že Ukrajina zvyšuje počet dronov na frontovej línii, čo vedie k väčším ruským stratám.