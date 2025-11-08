V priebehu októbra ukrajinské drony podľa Zelenského zabili 25-tisíc ruských vojakov

„Toto je presné číslo, pretože všetko je potvrdené videozáznamom,“ uviedol ukrajinský prezident.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Vojak 72. motorizovanej brigády Ukrajiny pripravuje FPV drony v dielni neďaleko frontovej línie v Charkovskej oblasti. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinská armáda v októbri podľa prezidenta krajiny Volodymyra Zelenskéhodronmi zabila 25-tisíc ruských vojakov. Je to najvyššia mesačná strata Ruska od začiatku vojny, uviedol Zelenskyj na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Toto je presné číslo, pretože všetko je potvrdené videozáznamom. … O ďalších 2-tisíc až 3-tisíc (mŕtvych ruských vojakov) dôkazy na videozázname nemáme,“ vyhlásil ukrajinský líder.

Zelenskyj poznamenal, že to dokazuje, že Ukrajina zvyšuje počet dronov na frontovej línii, čo vedie k väčším ruským stratám.

Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: ruské straty vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk