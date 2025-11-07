Ukrajina predložila Maďarsku návrh zákona o jazyku v školách

Ukrajina predložila Maďarsku návrh zákona o vzdelávaní, ktorý čiastočne reaguje na požiadavky Budapešti týkajúce sa jazykovej politiky v školách. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, povedal to podpredseda ukrajinskej vlády Taras Kačka.
Maďarsko už skôr predstavilo 11-bodový zoznam požiadaviek vo veci práv národnostných menšín. Patrí medzi ne napríklad možnosť maturovať v maďarčine alebo používať maďarský jazyk vo verejnom živote. Budapešť opakovane obviňuje Kyjiv z diskriminácie maďarskej menšiny, ktorá žije na juhozápade krajiny. Ukrajinská vláda tieto obvinenia odmieta.
Orbán odkazuje Zelenskému: Ukrajina nebráni Maďarsko
Podľa Kačku návrh zákona zohľadňuje päť z jedenástich maďarských požiadaviek týkajúcich sa maďarskej menšiny na Ukrajine. Nekonkretizoval však, ktoré body do návrhu zahrnuli. Kačka povedal, že približne v dvoch tretinách zo sto maďarských škôl na Ukrajine sa väčšina predmetov vyučuje v maďarčine a len niektoré po ukrajinsky. V ostatných školách je to naopak – vyučuje sa po ukrajinsky, ale niekoľko dôležitých predmetov je v maďarčine.