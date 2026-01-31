Dočasná venezuelská prezidentka navrhla širokú amnestiu, vláda sľubuje národné zmierenie

Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v piatok oznámila návrh rozsiahlej amnestie, ktorá by sa mala vzťahovať na celé obdobie politického násilia v krajine od roku 1999 až po súčasnosť. Ide o jednu z najvýznamnejších reforiem od zvrhnutia dlhoročného lídra Nicolása Madura pred niekoľkými týždňami.
Rodríguezová vystúpila s prejavom na pôde Najvyššieho súdu vo venezuelskej metropole Caracas za účasti najvyšších predstaviteľov vlády. Oznámila, že parlamentu predloží návrh „zákona o všeobecnej amnestii“, ktorý má pokrývať všetky prípady politicky motivovaného násilia od nástupu bývalého prezidenta Huga Cháveza k moci.
Zaceliť rany
Chávez sa ujal prezidentského úradu v roku 1999 a po jeho smrti v roku 2013 ho nahradil Maduro. Jeho vláda bola postupne označovaná za čoraz autoritárskejšiu a jeho dve znovuzvolenia opozícia i časť medzinárodného spoločenstva spochybňovali ako zmanipulované.
Podľa Rodríguezovej má pripravovaný zákon prispieť k národnému zmiereniu. Uviedla, že jeho cieľom je „zaceliť rany spôsobené politickými konfliktmi, ktoré boli sprevádzané násilím a extrémizmom“, a obnoviť dôveru v spravodlivosť a právny štát. Zároveň oznámila zámer spustiť rozsiahlu celonárodnú diskusiu o vytvorení nového justičného systému.
Zatvoria väznicu
Súčasťou reformného balíka je aj plánované zatvorenie neslávne známeho väzenia El Helicoide, ktoré sa nachádza v Caracase. Ľudskoprávne organizácie dlhodobo upozorňovali, že v tomto zariadení boli politickí väzni vystavení zlému zaobchádzaniu a mučeniu zo strany bezpečnostných zložiek.
Rozsiahly komplex, ktorý bol pôvodne postavený ako nákupné centrum, má byť podľa plánov vlády premenený na „športové, kultúrne a komunitné centrum určené pre rodiny policajtov a obyvateľov okolitých štvrtí“.
Oznámené kroky predstavujú ďalší pokus novej vlády stabilizovať situáciu v krajine, ktorá bola v posledných desaťročiach poznačená politickými nepokojmi, ekonomickou krízou a obvineniami z porušovania ľudských práv.
Trump je spokojný
Navrhovaná amnestia by mohla viesť k prepusteniu väzňov stíhaných za politické delikty a podľa predstaviteľov vlády má otvoriť cestu k širšiemu spoločenskému zmiereniu.
Päťdesiatšesťročná bývalá Madurova viceprezidentka Rodríguezová sa počas necelých štyroch týždňov vo funkcii rýchlo pustila do rozsiahlej prestavby venezuelskej spoločnosti v duchu reforiem, ktoré dlhodobo presadzujú Spojené štáty, a za svoj postup si vyslúžila pochvalu od amerického prezidenta Donalda Trumpa.