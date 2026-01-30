Kubánsky prezident Díaz-Canel obvinil Trumpa z dusenia Kuby, fašizmu a genocídy

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel obvinil v piatokamerického prezidenta Donalda Trumpa zo snahy „udusiť“ kubánsku ekonomiku prostredníctvom nových obchodných opatrení namierených proti ostrovu.
Trump vo štvrtok podpísal exekutívny príkaz, ktorým pohrozil dodatočnými clami na krajiny, ktoré predávajú ropu Kube. Tá sa nachádza v najhlbšej hospodárskej kríze za posledné desaťročia.
Prišli o spojenca
Havana prišla o kľúčové dodávky venezuelskej ropy po tom, čo Washington zosadil lídra tejto krajiny Nicolása Madura, pričom Trump zároveň vystupňoval tlak aj na ďalšie ľavicové vlády v regióne.
„Pod falošnou a nepodloženou zámienkou… prezident Trump mieni udusiť kubánsku ekonomiku uvalením ciel na krajiny, ktoré suverénne obchodujú s ropou s Kubou,“ napísal Díaz-Canel na sociálnej sieti X.
Fašizmus a genocída
„Toto nové opatrenie odhaľuje fašistickú, zločineckú a genocídnu povahu skupiny, ktorá si uzurpovala záujmy amerického ľudu pre čisto osobné ciele,“ dodal. Jeho slová sú podľa pozorovateľov nepriamou narážkou na amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, kubánsko-amerického politika z Floridy, ktorý otvorene podporuje zmenu režimu v Havane.
Život na Kube v súčasnosti poznačujú opakované výpadky elektriny trvajúce až 20 hodín denne, nedostatok potravín, palív a liekov, ako aj masový odchod obyvateľov do zahraničia pri hľadaní lepších podmienok.