Dobrovoľný hasič viezol ženu do práce, keď ich dom zachvátil požiar. Katastrofa, to bolo vidno už z diaľky, hovorí veliteľ

Manželia zo Suskova prišli v nedeľu 15. decembra o strechu nad hlavou. Muž zaviezol svoju ženu na autobus do práce a potom jej hneď volal, že ich dom zachvátil požiar.

Plamene zničili drevenú prístavbu aj strechu. Ako informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, majiteľ je dokonca dobrovoľným hasičom.

K domu sa nedalo priblížiť

„Prišiel domov a už mi volal, že horíme, že asi od kotla pravdepodobne. Ale, že čo, prečo…“ uviedla majiteľka domu. K domu sa nedalo ani priblížiť a stačilo len pár minút, aby o všetko prišli. S ohňom bojovalo na mieste približne dvadsať hasičov.

Zadymenie bolo také veľké, že hasiči nevideli pred seba. „Katastrofa, to bolo vidno už z diaľky. Človek sa chytal všetkého, čo mohol zachrániť, to sa nedá ani povedať, hrozné to bolo,“ dodal veliteľ DHZ Mário Jedinák.

Zriadili im transparentný účet

Plamene sa im podarilo dostať pod kontrolu pred polnocou a škody môžu dosiahnuť 50-tisíc eur. Definitívne požiar zlikvidovali v pondelok okolo poludnia. Manželia museli stráviť noc u susedov a starostka im na pomoc zdriadila transparentný účet.

„Za pár sekúnd sa im zmenil celý život, zriadili sme im aj transparentný účet, preto zo srdca prosím ľudí, nech pomôžu,“ dodala na záver starostka obce Alena Jedináková.