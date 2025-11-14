Ocenením Biela vrana sa opäť oslávi občianska odvaha, tentokrát s podtitulom Nebojím sa pána. Tento rok sa budú biele vrany odovzdávať netradične 18. novembra o 19:00 v bratislavskej Starej tržnici. Odovzdávanie cien bude sprevádzať program plný kultúry, hudby a osobností.
Tento rok sa na odovzdávaní cien zúčastní aj bývalá prezidentkaZuzana Čaputová. Návštevníci a diváci spoznajú tri silné príbehy vystihujúce kľúčové výzvy, ktorým dnes Slovensko čelí.
Organizátori spresnili, že na oceňovaní sa zúčastní aj verejný ochranca právRóbert Dobrovodský a ďalší významní hostia. Večerom bude moderátorsky sprevádzať Martin Staňo a vystúpia známi slovenskí umelci rôznych žánrov s cieľom podporiť hodnoty slobody a demokracie.
Brány sa tento rok otvoria skôr
„Na pódiu sa stretnú skupiny Billy Barman s hosťom Jurajom Benetinom, slovenský raper Bene s klaviristom Rolandom Kánikom, operná speváčka Adriana Kučerová s čembalistkou Agnesou Ferienčíkovou a zoskupenia Nogaband a Muzička. Odovzdávanie otvorí svojím originálnym slamom Veroni Gyenge,“ spresnili organizátori Bielej vrany s tým, že scénu pre podujatie vytvorí vizuálny umelec Aleš Vojtášek.
Brány Starej tržnice sa tento rok otvoria už 18:00. Pred oceňovaním a programom si tak môžu pozrieť komentovanú výstavu, ktorú hnutie Umenie nebude ticho! pod taktovkou Erika Šilleho a Ivany Šátekovej presunie z garáží za Slovenskou národnou galériou do Starej tržnice. Súčasne budú od 18:00 otvorené aj bary a občerstvenie pre návštevníkov.
Riaditeľka Bystrín a organizátorka ocenenia Zuzana Wienk doplnila, že aj tento rok sa snažili pripraviť výnimočný večer s kvalitným programom, ktorým by vzdali hold státisícom ľudí, ktorí bránia demokratické hodnoty a slobodné umenie v čase, keď sú demokracia a kultúra pod paľbou útokov.
Nádej a odhodlanie verejnosti
„Scéna Aleša Vojtáška bude našim obrím zrkadlom a spojí umelcov bez ohľadu na to, či pochádzajú z nezávislej scény alebo takzvaného vysokého umenia. Všetci sa ocitli na súčasnom Slovensku pre postoje v ohrození. Dúfame, že Biela vrana opäť povzbudí nádej a odhodlanie širokej verejnosti,“ dodala Wienk. Rada Bielej vrany pre tento rok vybrala tri silné príbehy spojené so súčasnými kľúčovými výzvami.
Členmi rady sú právnik a publicista Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák, právnička a zástupkyňa Via IurisEva Kováčechová, teoretik a historik umenia Július Barczi, sociológ, spisovateľ a diplomat Martin Bútora a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk. Organizátori priblížili, že Biela vrana sa tento rok zapája aj do festivalu Nežná, ktorý sa uskutoční 16. a 17. novembra po celom Slovensku, pričom laureáti vystúpia vo viacerých mestách.
Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Tento rok sa koná už jeho 18. ročník. Ocenenie je poďakovaním pre ľudí, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko či zažiť odsúdenie. Organizátori udeľujú aj ocenenie Biela vrana za dlhodobý prínos ľuďom, ktorí roky vytrvalo presadzujú verejnoprospešné riešenia často na úkor seba či proti hlavnému prúdu spoločnosti.