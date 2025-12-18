Žilinka a Dobrovodský vítajú verdikt Ústavného súdu. Ochrana oznamovateľov nesmie ustúpiť politickému tlaku

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR týkajúce sa zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti za mimoriadne významné.
Ústavný súd prijal na ďalšie konanie návrh skupiny poslancov k nedávno schválenému zákonu, ktorý ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a ustanovuje nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a zároveň pozastavil jeho účinnosť.
Žilinka hovorí o mimoriadne významnom rozhodnutí
„Rozhodnutie Ústavného súdu SR zamedzí možným negatívnym a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy a zároveň umožní preskúmanie jej súladu s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o EÚ,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský „s veľkým uspokojením“ víta rozhodnutie Ústavného súdu SR pozastaviť účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov. „Ochrana ľudí, ktorí naberú odvahu poukázať na protispoločenskú činnosť, je pre integritu právneho štátu kritická. Sloboda slova a ochrana verejného záujmu sú hodnotami, ktoré sú pre ľudskoprávne Slovensko dôležité a nespochybniteľné a rozhodnutie súdu je jasným signálom, že tieto hodnoty nesmú ustúpiť politickému tlaku,“ uviedol ombudsman.
Dobrovodský chce naďalej stáť na strane jednotlivca
Ako verejný ochranca práv bude Dobrovodský podľa svojich slov aj naďalej stáť na strane jednotlivca, ktorý je voči štátnej moci často slabý a neviditeľný. Privítal tiež, že ústavný súd vyhovel jeho podaniu v prípade zákona o mimovládnych organizáciách.
Streda podľa neho ukázala, že inštitúcie na ochranu ústavnosti fungujú a že princíp minimalizácie zásahov do práv občanov zostáva základným stavebným kameňom našej demokracie. Dodal, že Ústavný súd SR posilnil piliere slobodnej občianskej spoločnosti a bezpečného prostredia pre oznamovateľov korupcie.
Novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd a vyhovel ombudsmanovi
Poslanci koalície 12. decembra v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.