Do ulíc hlavného mesta vyráža vianočné smetiarske auto – FOTO

Vo štvrtok vyráža do bratislavských ulíc vianočné smetiarske auto. Ako informuje hovorkyňa OLO – Odvoz a likvidácia odpadu Zuzana Balková, sviatočné auto bude premávať ulicami Bratislavy každý pracovný deň v čase od 16:00 do 20:00, až do 20. decembra. Auto nebude vykonávať odvoz odpadu.

Tohtoročným vianočným vozidlom je SCANIA, ktorá je súčasťou viac ako 100-členného vozového parku OLO.

„Toto špeciálne vozidlo od marca do novembra umýva zberné nádoby po celej Bratislave, no v zime je štandardne zazimované,“ priblížila Balková s tým, že auto je poháňané ekologickým CNG motorom.

Vianočné auto OLO bude jazdiť prevažne po hlavných ťahoch mestských častí a zastaví sa aj na rôznych podujatiach a atraktívnych miestach. Presný harmonogram je zverejnený na stránke OLO.