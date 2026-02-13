Do „monteriek“ a na Švédov. Slováci chcú ísť do boja o priamy postup s čistou hlavou - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Po dvoch výhrach čaká slovenskú hokejovú reprezentáciu na olympijskom turnaji mimoriadne dôležitý duel. Už v sobotu na obed nastúpia proti Švédsku a v hre je priamy postup zo skupiny. „Lepšie sme si to ani nemohli priať,“ povedal brankár Stanislav Škorvánek. „Verím, že sa zajtra o to pobijeme.“
Hráči si uvedomujú, že rozhodovať bude najmä fyzická a mentálna pripravenosť. „Musíme zregenerovať. Pozrieme si video a hru Švédov. Musíme si čo najlepšie oddýchnuť a nabrať nové sily,“ naznačil plán Libor Hudáček v rozhovore pre STVR. „A potom znova do monteriek a do boja,“ dodal smerom k súboju o prvé miesto v skupine.
Úplne iný kaliber
Švédsko bude podľa hráčov úplne iný kaliber ako Taliansko. „Bude to obrovský zápas. Švédi majú našľapaný tím,“ upozornil Adam Ružička. Dôležité bude ísť do zápasu bez zbytočného tlaku. „Musíme sa pripraviť fyzicky aj mentálne. Hlavne ísť s čistou hlavou do zápasu,“ zdôraznil autor víťazného gólu z piatkového duelu proti Taliansku.
Špecifikom bude opäť čas úvodného buly, keďže opäť sa bude hrať od 12.10 h SEČ. „Zápasy o dvanástej sú špecifické a ťažšie na prípravu, ale máme na to skoro 24 hodín,“ pripomenul Ružička. Podobne to vníma aj Hudáček, ktorý verí, že skúsenosti z predošlých duelov pomôžu.
Vyššie sebavedomie
Sebavedomie tímu stúplo aj po tom, čo Slováci v predchádzajúcom zápase dokázali potrápiť papierovo silnejších súperov. „Proti Fínom sme ukázali, že aj keď majú celé mužstvo z NHL, dá sa s nimi hrať,“ povedal Škorvánek. „Takže verím, že o to zabojujeme.“
Zdravotný stav bude sledovaný najmä u Martina Fehérváryho, ktorý však po tvrdom zákroku myslí na ďalší duel. „Pozerám sa na zajtra a na to, aby som bol v pohode,“ skonštatoval obranca. Slováci tak pôjdu do súboja so Švédskom s jasným cieľom – potvrdiť výborný vstup do turnaja a spraviť rozhodujúci krok k priamemu postupu do štvrťfinále.