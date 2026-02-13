Rozhodla trpezlivosť aj presilovky. Škorvánek: Na konci dňa sú tri body a to sa ráta - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti zvládli aj druhý duel na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo a po piatkovej výhre 3:2 nad domácim Talianskom majú na konte plný počet šesť bodov. Víťazstvo sa však nerodilo ľahko, čo po zápase priznali hráči aj realizačný tím. „Veľmi ťažký zápas,“ zhodnotil stručne brankár Stanislav Škorvánek v rozhovore pre STVR. „Na konci dňa sú však tri body a to sa ráta.“
Slováci sa dlho trápili najmä v hre piatich proti piatim a museli čeliť veľkému počtu oslabení. „Mali sme veľmi veľa oslabení. Niektoré boli zbytočné, ale ubránili sme to,“ priznal autor úvodného gólu Libor Hudáček. Práve jeho zásah v presilovke duel odomkol. „Som strašne rád za ten gól,“ dodal útočník českého Třinca.
Kľúčový bol najmä zákrok lapačkou
Veľký podiel na triumfe mal brankár Škorvánek, na ktorého smerovalo 22 striel. Kľúčový bol najmä zákrok lapačkou v tretej tretine. „Súper mi to trafil do lapačky. Som za to rád, lebo záver zápasu by bol inak veľmi ťažký,“ opísal jeden z rozhodujúcich momentov stretnutia. Podľa jeho slov Taliani hrozili najmä z protiútokov, no slovenský tím to dokázal ustáť. „Šesť bodov z dvoch zápasov je super.“
Hokej: Slovensko o gól porazilo Taliansko, výborne zachytal Škorvánek a na olympiáde môžeme ísť priamo do štvrťfinále - FOTO
Víťazný gól prišiel v 52. minúte z hokejky Adama Ružičku. „Veľmi ťažký zápas, ale nakoniec sme to zvládli. Výsledok 3:2, čiže sme spokojní,“ povedal autor rozhodujúceho zásahu. Slovensko sa opäť mohlo oprieť o presilovky. „Trénujeme to na tréningoch, vieme, čo jeden od druhého čakať. Hráme to jednoducho, všetko do bránky,“ vysvetlil Ružička.
Hokej je tvrdý šport
Tvrdosť zápasu pocítil aj obranca Martin Fehérváry, ktorý v druhej tretine inkasoval nepríjemný náraz do hlavy. „Hokej je tvrdý šport. Nemyslím si, že to bolo úplne férové, ale som rád, že som dohral,“ povedal po stretnutí. Duel s Talianskom označil za náročný. „Trošku nás zaskočili, trápili sme sa až do konca. Makali, zrážali sa, boli tvrdý súper.“
Hokej: Fínsko po prehre so Slovenskom zdolalo Švédsko a v tabuľke má prvé tri body - FOTO
Kredit súperovi dal aj tréner Vladimír Országh. „Treba dať kredit Talianom, lebo hrali naozaj dobre. Na tomto turnaji nie je slabý súper,“ zdôraznil. Slováci podľa neho doplatili na slabší úvod a chyby v strednom pásme, no pomohli aj úpravy v zostave v priebehu stretnutia. „Chceli sme to oživiť. Myslím si, že to donieslo svoj efekt,“ uzavrel spokojný kouč.