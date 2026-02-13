Rozhodla trpezlivosť aj presilovky. Škorvánek: Na konci dňa sú tri body a to sa ráta - FOTO

„Treba dať kredit Talianom, lebo hrali naozaj dobre,“ vravel po víťazstve 3:2 tréner tímu SR Vladimír Országh.
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek (33) a Samuel Takáč (49) oslavujú po víťazstve nad Talianskom v predkole mužského hokejového turnaja na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne, Taliansko, v piatok 13. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Ľadový hokej

Slovenskí hokejisti zvládli aj druhý duel na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo a po piatkovej výhre 3:2 nad domácim Talianskom majú na konte plný počet šesť bodov. Víťazstvo sa však nerodilo ľahko, čo po zápase priznali hráči aj realizačný tím. „Veľmi ťažký zápas,“ zhodnotil stručne brankár Stanislav Škorvánek v rozhovore pre STVR. „Na konci dňa sú však tri body a to sa ráta.“

Slováci sa dlho trápili najmä v hre piatich proti piatim a museli čeliť veľkému počtu oslabení. „Mali sme veľmi veľa oslabení. Niektoré boli zbytočné, ale ubránili sme to,“ priznal autor úvodného gólu Libor Hudáček. Práve jeho zásah v presilovke duel odomkol. „Som strašne rád za ten gól,“ dodal útočník českého Třinca.

Kľúčový bol najmä zákrok lapačkou

Veľký podiel na triumfe mal brankár Škorvánek, na ktorého smerovalo 22 striel. Kľúčový bol najmä zákrok lapačkou v tretej tretine. „Súper mi to trafil do lapačky. Som za to rád, lebo záver zápasu by bol inak veľmi ťažký,“ opísal jeden z rozhodujúcich momentov stretnutia. Podľa jeho slov Taliani hrozili najmä z protiútokov, no slovenský tím to dokázal ustáť. „Šesť bodov z dvoch zápasov je super.“

Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko

Víťazný gól prišiel v 52. minúte z hokejky Adama Ružičku. „Veľmi ťažký zápas, ale nakoniec sme to zvládli. Výsledok 3:2, čiže sme spokojní,“ povedal autor rozhodujúceho zásahu. Slovensko sa opäť mohlo oprieť o presilovky. „Trénujeme to na tréningoch, vieme, čo jeden od druhého čakať. Hráme to jednoducho, všetko do bránky,“ vysvetlil Ružička.

Hokej je tvrdý šport

Tvrdosť zápasu pocítil aj obranca Martin Fehérváry, ktorý v druhej tretine inkasoval nepríjemný náraz do hlavy. „Hokej je tvrdý šport. Nemyslím si, že to bolo úplne férové, ale som rád, že som dohral,“ povedal po stretnutí. Duel s Talianskom označil za náročný. „Trošku nás zaskočili, trápili sme sa až do konca. Makali, zrážali sa, boli tvrdý súper.“

Milan Cortina Olympics Ice Hockey

Kredit súperovi dal aj tréner Vladimír Országh. „Treba dať kredit Talianom, lebo hrali naozaj dobre. Na tomto turnaji nie je slabý súper,“ zdôraznil. Slováci podľa neho doplatili na slabší úvod a chyby v strednom pásme, no pomohli aj úpravy v zostave v priebehu stretnutia. „Chceli sme to oživiť. Myslím si, že to donieslo svoj efekt,“ uzavrel spokojný kouč.

Najnovšie na SITA.sk