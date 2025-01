Do kín sa blíži Spoločník – tajomný film o AI so skvelými prvými ohlasmi!

Umelá inteligencia nám začína napĺňať životy čoraz viac. Obdivujeme ju aj sa jej bojíme, nie sme si istí, či nám bude viac na úžitok, alebo nás zničí. Tvorcovia nového filmu Spoločník (The Companion), ktorý príde do slovenských kín 6. februára, si kladú práve tieto otázky a ani za svet nám nechcú presne prezradiť, o čom vlastne ich film, venovaný tejto téme, bude…

Foto: Continental film

Z doteraz zverejnených materiálov vieme, že v nepríliš vzdialenej budúcnosti, ktorá veľmi pripomína dnešok, sa šesť kamarátov stretne na luxusnej horskej chate hlboko v lesoch pri jazere, kde si chcú užiť príjemný víkend. Čo by sa mohlo pokaziť? Zrejme všetko! Táto „lovestory“ sa poriadne vymkne spod kontroly aj spod žánrových zvyklostí, pričom v jej centre bude stáť sympatická Iris – na prvý pohľad trocha nesmelá, no rozumná dievčina, oduševnelo zamilovaná do svojho priateľa Josha. Jej povaha sa však môže kedykoľvek zmeniť… Nie preto, že by bola nevypočítateľná, práve naopak – preto, lebo jej tvorcovia počítali so všetkým. Iris je robotka. A keď si to uvedomí, žáner sa z romantického filmu zmení na poriadny thriller!

„Existuje toľko filmov o AI a myslím, že každému prvotný inštinkt hovorí, aby urobil film o tom, čo sa stane, keď sa AI postaví na zlú stranu. Ja som si pomyslel – čo ak by to bol príbeh o tom, že AI stojí na správnej strane? Akonáhle som dostal tento nápad, povedal som si – poďme sa s tým pohrať a uvidíme, kam nás to zavedie,“ hovorí režisér a scenárista Drew Hancock o svojej novinke.

Foto: Continental film

Prvé ohlasy naznačujú, že kreatívny risk sa mu vydaril! Film má aktuálne hodnotenie skvelých 91 % na recenznom portáli Rotten Tomatoes a filmoví kritici a kritičky vyzdvihujú najmä jeho bystrý príbeh, v ktorom nás síce čaká viacero prekvapivých twistov, ale tvorcovia sa nespoliehajú len na ne. Namiesto toho ponúkajú plnohodnotný zážitok, poriadnu porciu zábavy aj katarziu, ktorá sa s nami má niesť aj po skončení premietania.

Foto: Continental film

Ako veľké pozitívum snímky označujú prvé ohlasy aj jej energický herecký ansámbel. Herečku Sophie Thatcher už slovenskí diváci a diváčky môžu poznať z hororov Strašiak, MaXXXine či Heretik, prelomovými boli jej úlohy v seriáloch Yellowjackets a Boba Fett: Zákon podsvetia. Jej filmového priateľa stvárni Jack Quaid, ktorého sme mohli vidieť v seriáli The Boys, ale aj vo filmoch Vreskot či Oppenheimer. Ďalej sa môžeme tešiť na Harveyho Guilléna (Čo robíme v temnotách, Blue Beetle), Lucasa Gagea (Eufória, Biely lotos, Úsmev 2) či Megan Suri (Nezvestná, Démon vo mne).

Na plátna kín sa v Spoločníkovi blíži jeden z najprekvapivejších filmov roka, od ktorého môžeme čakať čokoľvek, pretože za ním stojí štúdio romantického megahitu Zápisník lásky i producenti hororového prekvapenia Barbar. Slovenskému publiku ho prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis