Do kín prišlo Millerovo dievča, študentka vo filme zvádza profesora

Zakázaná láska je obľúbeným námetom mnohých umeleckých diel a v jednej zo svojich podôb prišla práve teraz aj do slovenských kín. V dusnej dráme Millerovo dievča si talentovaná Jenna Ortega, známa zo seriálu Wednesday či hororovej série Vreskot, zahrá študentku a nádejnú mladú spisovateľku, ktorá sa zapozerá do svojho vyučujúceho. Sú jej zámery čisté, alebo ide iba o hru, ktorá im môže obom zničiť životy?

Foto: Continental film

Cairo Sweet je stredoškoláčka s mimoriadnym literárnym nadaním. Profesor Miller jej talent vycíti a keďže aj on sám bol spisovateľom, spoločná vášeň pre literatúru ich začne zbližovať. Možno až viac, než by bolo pre kohokoľvek dobré… Keď sa hranice školských a súkromných životov začnú rozmazávať, profesor a študentka sa musia konfrontovať so svojimi najtemnejšími ja, pričom sa snažia ochrániť veci, ktoré sú im najdrahšie. Ako ďaleko zájdu? A ako veľmi im to ublíži?

Odpovede získame v kinách, ktoré snímku Millerovo dievča v týchto dňoch premietajú. Na plátne rozhodne nebude núdza o vzrušujúce iskrenie medzi Jennou Ortega a Martinom Freemanom (seriál Sherlock, filmová trilógia Hobit), ktorý stvárni jej idealistického učiteľa. Tešiť sa však môžeme aj na poriadne napätie a vybičované emócie, na ktorých režisérka a scenáristka Jade Halley Bartlett svoj filmový debut vystavala.

Foto: Continental film

Psychologickú drámu Millerovo dievča, v ktorej sa do svojského ľúbostného príbehu vkráda ponurá atmosféra literárnych diel Edgara Allana Poea, priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis