Do kín prišiel Beetlejuice Beetlejuice – čo ste o pokračovaní kultovej komédie nevedeli?

Poriadne šťavnaté pokračovanie! Aj tak opisujú prví diváci a diváčky najnovší film kultového režiséra Tima Burtona. Ten sa po neuveriteľných 36 rokoch vrátil k postave, ktorá si napriek svojej zlomyseľnosti získala srdcia fanúšikov na celom svete. Hororová komédia Beetlejuice Beetlejuice práve teraz prišla do slovenských kín a vy ste o nej možno nevedeli, že…

Foto: Continental film

… sa v jej príbehu vracia okrem ústredného zlo-ducha aj rodina Deetzovcov, ktorú strašil v pôvodnom filme. Môžeme sa teda tešiť na herecké esá, akými bez pochýb sú Winona Ryder a Catherine O’Hara!

… po seriáli Wednesday si spoluprácu zopakoval režisér Burton s herečkou menom Jenna Ortega, ktorá v súčasnosti patrí medzi najobľúbenejšie herečky v hororovom žánri, no je jej blízka aj komediálna poloha, ktorá je pre tento film typická.

… herečky Jenna Ortega a Winona Ryder sa počas nakrúcania spriatelili natoľko, že Ortega vyhlásila: „Každý raz, keď som prišla na pľac, chcela som si tie chvíle zapamätať do konca života.“

… ide o jubilejný dvadsiaty celovečerný film, ktorý Tim Burton nakrútil. Obľúbený režisér má na svojom konte také populárne diela, akými sú Batman, Nožnicovoruký Edward, Ed Wood alebo Mŕtva nevesta Tima Burtona.

Foto: Continental film

… režisér sa nechal počuť, že pokračovanie nakrúti, len ak sa do titulnej úlohy vráti herec Michael Keaton. Ten zasa vyhlásil, že je to jediné pokračovanie, na ktorom by sa rád podieľal.

… v deň, kedy film prichádza v mnohých krajinách do širokej kinodistribúcie, teda vo štvrtok 5. septembra, Michael Keaton oslávi 73 rokov!

Foto: Continental film

… jednu z nových postáv – Beetlejuiceovu manželku – stvárnila Monica Bellucci, ktorá je aktuálnou priateľkou Tima Burtona. Ich vzťah začal práve počas nakrúcania tohto filmu.

… o hudobnú zložku filmu sa aj tentoraz postaral mimoriadne obľúbený skladateľ Danny Elfman, ktorý na filmoch Tima Burtona pracuje dlhoročne a rád, a je tiež autorom hudby pôvodného filmu.

Foto: Continental film

… na Medzinárodnom filmovom festivale Benátky, na ktorom pred niekoľkými dňami snímka premiérovala, si vyslúžila takmer štvorminútový potlesk, pričom viac ako pol minúty publikum tlieskalo do rytmu filmovej piesne.

… snímku do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film, ktorá u nás distribuuje filmy hollywoodskeho štúdia Warner Bros. Beetlejuice Beetlejuice sa bude premietať aj v exkluzívnych formátoch 4DX, DBOX a IMAX.

