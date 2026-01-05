Djokovič vystúpil z organizácie na podporu hráčov. Vývoj sa priečil jeho hodnotám

Srbský tenista Novak Djokovič sa rozhodol odstúpiť z profesionálnej hráčskej únie PTPA, ktorú pred piatimi rokmi pomáhal založiť. Svoje rozhodnutie 38-ročný Belehradčan zdôvodnil na sociálnej platforme X
„Je to založené na pretrvávajúcich obavách týkajúcich sa transparentnosti, vedenia a spôsobu, akým bol môj hlas a imidž reprezentovaný. Súčasný stav nezodpovedá hodnotám, ktoré sa snažím propagovať,“ vysvetlil 24-násobný grandslamový šampión.
Djokovič založil PTPA v auguste 2020 s vtedajším kanadským tenisovým profesionálom Vasekom Pospisilom. Bývalá svetová jednotka chcela, aby hráčska únia lepšie zastupovala záujmy profesionálnych tenistov. Do určitej miery sa to dialo, ale v istom okamihu sa pekné myšlienky prestali napĺňať do reálnych činov.
„Som hrdý na víziu, ktorú sme s Vaškom zdieľali, keď sme zakladali PTPA, a to dať hráčom silnejší a nezávislý hlas v presadzovaní ich záujmov na profiokruhu. Časom sa ukázalo, že moje hodnoty a prístup už nie sú v súlade so súčasným smerovaním organizácie,“ dodal Djokovič.
Nekončí s podporou
Grandslamový rekordér zároveň uviedol, že sa bude naďalej koncentrovať na svoj tenis, rodinu a celkový prínos pre tento šport spôsobom, ktorý je v súlade s jeho zásadami a integritou.
V marci minulého roka začala PTPA súdne konanie proti profesionálnym tenisovým organizáciám ATP a WTA, Medzinárodnej tenisovej federácii (ITF) a tiež Agentúre pre športovú integritu a obvinila ich zo skorumpovanosti, nezákonnosti a zneužívania nastoleného systému proti hráčom.
Pomoc hráčom
Organizácia začala bojovať za zníženie počtu turnajov a tiež zastavenie invazívnych prehliadok osobných zariadení tenistov ako sú tablety, smartóny či laptopy a tiež ich náhodné testovanie na drogy uprostred noci zo strany Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA). Spomenuté organizácie sa neskôr rozhodli brániť súdnou cestou a celý proces sa skomplikoval.
Diskreditácia práce?
Vedenie PTPA uviedlo, že sa stali terčom šírenia nepresných a zavádzajúcich tvrdení, ktorých cieľom bolo zdiskreditovať organizáciu, jej zamestnancov a jej prácu.
„Federálny súd už rozhodol o tomto type nekalého obťažovania a nariadil jeho zastavenie. Úzko spolupracujeme s právnym poradcom, orgánmi činnými v trestnom konaní a hráčmi, aby sme vyhodnotili všetky dostupné možnosti riešenia šírenia dezinformácií,“ uviedla PTPA podľa BBC Sport.