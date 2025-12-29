Wawrinka je zmierený s blížiacim sa koncom kariéry, ale ešte má svoje športové ciele

Skúsený 40-ročný Švajčiar plánuje ukončiť kariéru v roku 2026, no chce ešte zabojovať.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Redakčne overené informácie
Stan Wawrinka
Švajčiar Stan Wawrinka počas semifinálového zápasu Roland Garros, v ktorom zdolal Brita Andyho Murrayho 6:7 (6), 6:3, 5:7, 7:6 (3), 6:1. Paríž, 9. jún 2017. Foto: SITA/AP.
Trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka vyhlásil, že je „vyrovnaný“ s rozhodnutím ukončiť profesionálnu tenisovú kariéru v roku 2026. Zároveň však zdôraznil, že stále má ešte nevyplnené športové ciele.

Už 40-ročný Švajčiar, ktorý chystaný odchod z profiokruhu oznámil len nedávno, začne svoju záverečnú sezónu na United Cupe v austrálskom Perthe. Wawrinka priznal, že stále je vášnivý ohľadom tenisu a športu, ktorý miluje.

„To, čo som z tenisu dostal – emócie, hra v rôznych krajinách a návraty medzi fanúšikov – mi bude určite chýbať. Posledné mesiace som mal čas zvážiť, či bude rok 2026 mojím posledným, a pre mňa je to jasné. Som šťastný zo svojho rozhodnutia a som s ním v pokoji,“ povedal.

Wawrinka v roku 2014 ovládol Australian Open v Melbourne, o rok neskôr triumfoval na Roland Garros v Paríži a v roku 2016 aj na newyorskom US Open. Dosiahol to v ére, počas ktorej dominovali Roger Federer, Rafael Nadal či Novak Djokovič.

Kedysi svetová trojka je momentálne na 157. mieste v rebríčku ATP, čo je dôsledok zdravotných problémov. Verí však, že aj v poslednej sezóne bude na sebe tvrdo pracovať.

„Chcem ešte hrať kvalitný tenis a mám svoje ciele. Dúfam, že sa vrátim do prvej stovky a skončím sezónu s kvalitným rebríčkovým postavením. Chcem odohrať celý rok a zúčastniť sa veľkých turnajov. Uvidíme, kde budem za pár mesiacov,“ uviedol Wawrinka.

Vo svojej kariére získal celkovo 16 titulov na okruhu ATP, pričom posledný bol v Ženeve v roku 2017. Okrem toho získal olympijské zlato v deblovej súťaži spolu s Rogerom Federerom na OH 2008 v Pekingu a v roku 2014 pomohol Švajčiarom k premiérovému celkovému triumfu v Davisovom pohári.

Na spomenutom United Cupe bude jeho „parťáčkou“ jedenástka ženského svetového rebríčka Belinda Benčičová, ktorá má slovenské korene.

