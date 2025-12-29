Wawrinka je zmierený s blížiacim sa koncom kariéry, ale ešte má svoje športové ciele

Trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka vyhlásil, že je „vyrovnaný“ s rozhodnutím ukončiť profesionálnu tenisovú kariéru v roku 2026. Zároveň však zdôraznil, že stále má ešte nevyplnené športové ciele.
Wawrinka po postupe na Slovak Open: Som šťastný, že som prišiel do Bratislavy (video+foto)
Už 40-ročný Švajčiar, ktorý chystaný odchod z profiokruhu oznámil len nedávno, začne svoju záverečnú sezónu na United Cupe v austrálskom Perthe. Wawrinka priznal, že stále je vášnivý ohľadom tenisu a športu, ktorý miluje.
„To, čo som z tenisu dostal – emócie, hra v rôznych krajinách a návraty medzi fanúšikov – mi bude určite chýbať. Posledné mesiace som mal čas zvážiť, či bude rok 2026 mojím posledným, a pre mňa je to jasné. Som šťastný zo svojho rozhodnutia a som s ním v pokoji,“ povedal.
Stan Wawrinka triumfoval na challengeri v Prahe, vo finále zdolal Karaceva
Wawrinka v roku 2014 ovládol Australian Open v Melbourne, o rok neskôr triumfoval na Roland Garros v Paríži a v roku 2016 aj na newyorskom US Open. Dosiahol to v ére, počas ktorej dominovali Roger Federer, Rafael Nadal či Novak Djokovič.
Kedysi svetová trojka je momentálne na 157. mieste v rebríčku ATP, čo je dôsledok zdravotných problémov. Verí však, že aj v poslednej sezóne bude na sebe tvrdo pracovať.
Wawrinka na Australian Open otočil zápas, do štvrťfinále prešli aj Nadal a Thiem (video)
„Chcem ešte hrať kvalitný tenis a mám svoje ciele. Dúfam, že sa vrátim do prvej stovky a skončím sezónu s kvalitným rebríčkovým postavením. Chcem odohrať celý rok a zúčastniť sa veľkých turnajov. Uvidíme, kde budem za pár mesiacov,“ uviedol Wawrinka.
Vo svojej kariére získal celkovo 16 titulov na okruhu ATP, pričom posledný bol v Ženeve v roku 2017. Okrem toho získal olympijské zlato v deblovej súťaži spolu s Rogerom Federerom na OH 2008 v Pekingu a v roku 2014 pomohol Švajčiarom k premiérovému celkovému triumfu v Davisovom pohári.
Wawrinka ani Federer do Bratislavy neprídu, Slovensku sa zvýšila šanca na záverečný turnaj
Na spomenutom United Cupe bude jeho „parťáčkou“ jedenástka ženského svetového rebríčka Belinda Benčičová, ktorá má slovenské korene.