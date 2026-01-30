Djokovič si v Melbourne zahrá finále Australian Open proti Alcarazovi, stále má šancu na rekordný titul

Po štyroch vlaňajších semifinále na grandslamových turnajoch sa Srb Novak Djokovič opäť prebojoval do finále na podujatia „veľkej štvorky“. Tridsaťosemročný rodák z Belehradu si v nedeľu zahrá o titul na Australian Open v Melbourne. Proti najvyššie nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi bude bojovať o jedenásty titul na tomto podujatí a celkovo už 25. v poradí.
Djokovič v piatkovom päťsetovom semifinále zdolal svetovú dvojku Taliana Jannika Sinnera. Prehrával síce 0:1 aj 1:2 na sety, napokon sa však po viac ako štyroch hodinách tuhého boja teší z postupu práve on. Zvíťazil 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Srb v súboji proti dvojnásobnému obhajcovi singlového titulu na AO ukázal na kurte skvelú vytrvalosť a bojovnosť. Zápas skončil po pol druhej ráno miestneho času. Po postupe bol dojatý.
„Aby som bol úprimný, je to neskutočné. Intenzita a aj kvalita tenisu boli extrémne vysoké a vedel som, že to bol jediný spôsob, ako mám šancu vyhrať,“ poznamenal Srb a dodal: „Žarty bokom, pri sieti som Jannikovi povedal, že mu ďakujem za to, že mi za posledné dva roky dovolil aspoň jedno víťazstvo. Mám k nemu obrovský rešpekt, je to neuveriteľný hráč. Posúva vás na hranicu, čo spravil aj dnes večer.“
Nateraz ostatný Djokovičov titul z grandslamového turnaja má už viac ako dva roky, keď v americkom New Yorku ovládol US Open 2023. Odvtedy mužskému tenisu dominujú práve Alcaraz a Sinner.
Talian začal zápas nebojácne a získal prvý set, aj v ďalších mal viacero príležitostí, no Djokovič v náročných momentoch ukázal svoju povestnú vytrvalosť a zlomil defenzívu mladšieho súpera.
Djokovič sa počas zápasu krátko držal hrudník a bolo vidieť, že mu zdravotné problémy nie sú celkom cudzie, napriek tomu prejavil neuveriteľnú pevnosť v kľúčových momentoch. Sinner viackrát nevyužil šance na brejk, čo v konečnom dôsledku rozhodlo o konečnom výsledku.
V Melbourne Parku absolvuje Djokovič už jedenáste finále, v záverečnom súboji o titul na AO ešte ani raz nezaváhal. Po zápase tiež priznal, že mal šťastie, že sa dostal do semifinále. Cez osemfinále prešiel bez boja cez Čecha Jakuba Menšíka a vo štvrťfinále Talian Lorenzo Musetti odstúpil počas duelu pre zdravotné problémy.