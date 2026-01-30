Alcaraz prekonal kŕče a po vyše piatich hodinách zdolal Zvereva. Zahrá si prvýkrát o titul v Melbourne - VIDEO

Španielska svetová jednotka Carlos Alcaraz si prvýkrát zahrá o titul na Australian Open v Melbourne.
Australian Open v Melbourne
Carlos Alcaraz postúpil do finále dvojhry mužov na Australian Open vôbec po prvý raz. Foto: SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Španielsky tenista Carlos Alaraz sa stal prvým finalistom dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne.

V mimoriadne dramatickom a fyzicky náročnom semifinálovom súboji Alcaraz zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7(4), 7:5. Mečbal premenil po piatich hodinách a 27 minútach, čim sa tento zápas stal najdlhším semifinálovým duelom v histórii turnaja.

Svetová jednotka viedla nad trojkou 2:0 na sety a zdalo sa, že sa ženie za hladkým trojsetovým triumfom. Približne v polovici tretieho setu sa však Alcaraz začal horšie pohybovať a neskôr si nechal masírovať stehenné svaly, keďže ho chytili kŕče.

Nevzdal sa a veril

Dvadsaťdvaročný Španiel sa nevzdal a aj napriek slabšiemu pohybu ďalšie dva sety dotiahol do tajbrejkov, oba však prehral. Navyše na začiatku piateho setu Nemec Alcaraza brejkol a výhodu jedného brejku si udržal až do stavu 5:3. Španielsky bojovník to však nevzdal a sériou štyroch gemov za sebou otočil na konečných 7:5.

„Stále som veril, že to môžem vyhrať. Musíte si veriť za každých okolností. A to bez ohľadu na to, či sa trápite alebo čím ste si v zápase prešli,“ odpovedal Alcaraz na otázku, za čo vďačí tesnému víťazstvu a postupu do finále.

Fyzicky extrémny zápas

„V polovici tretieho setu som sa trápil. Fyzicky to bol jeden z najnáročnejších zápasov, aké som odohral v mojej krátkej kariére. V rozhodujúcich momentoch som do toho vložil srdce a bojoval do poslednej loptičky,“ dodal energický Španiel v prvom interview na kurte.

Chýba mu len Australian Open

Alcaraz má v tenisovom životopise šesť grandslamových titulov. Chýba mu už len ten austrálsky z Melbourne Parku. Jeho finálovým súperom bude v nedeľu víťaz súboja Jannik Sinner (Tal.-2) – Novak Djokovič (Srb.-4). Ak Alcaraz zvíťazí, stane sa najmladším tenistom v histórii s kompletným Grand Slamom, teda víťazstvami na všetkých štyroch turnajoch tzv. veľkej štvorky.

„Som naozaj šťastný, že si môžem zahrať vo svojom prvom finále v Melbourne. Veľmi som po tom túžil. Som vďačný za šancu bojovať o titul,“ dodal Alcaraz.

