Djokovič: Ľudia mi už píšu tenisový nekrológ. Nevidím však dôvod, prečo by som mal prestať - FOTO, VIDEO

Aj napriek tomu, že je najúspešnejším tenistom histórie, mu ľudia neprejavujú dostatok úcty. Posielajú ho už do dôchodku.

Srbský fenomén Novak Djokovič však ani v 37 rokoch na koniec nemyslí a zmýšľanie týchto ľudí sa mu nepáči.

„Rozmýšľam o odchode do dôchodku, ale skôr o tom, ako to bude vyzerať, ako o tom, kedy to bude. Myslím si, že sa rozhodnem, keď budem prehrávať čoraz častejšie, keď budem mať pocit, že už nemôžem súťažiť o tie najväčšie trofeje,“ prezradil Djokovič pre magazín GQ.

Do tenisového dôchodku ho neposielajú iba fanúšikovia, ale aj vlastný otec. „Mám pocit, že ľudia mi už nejaký čas píšu tenisový nekrológ. Prvý s tým začal môj otec,“ povedal 24-násobný grandslamový víťaz.

„Už nejaký čas sa ma snaží prinútiť ustúpiť, ale netrvá na tom. Chápe a rešpektuje moje rozhodnutia, no často sa ma pýta, čo ešte chcem dosiahnuť. Uvedomuje si stres a napätie, ktoré ovplyvňujú moju myseľ a telo, a teda aj všetkých okolo mňa. Preto mi povedal, aby som začal uvažovať o ukončení kariéry,“ priblížila bývalá svetová jednotka.

Uvedomuje si, že keď chce hrať na najvyššej úrovni, svedomito si musí vyberať turnaje, na ktorých sa zúčastní. Ich počet chce znížiť.

„Kým sa stále cítim schopný poraziť najlepších na svete, nevidím dôvod, prečo by som mal prestať,“ dodal Djokovič pre GQ.

Srb sa aktuálne potyká so zranením ľavej nohy, ktoré ho vyradilo už po prvom sete v semifinále Australian Open.

Duel s Nemcom Alexandrom Zverevom musel skrečovať a s podujatím sa rozlúčiť. Nepomôže ani svojej krajine v Davisovom pohári proti Dánsku.

Ak liečba pôjde podľa plánov, mohol by sa vrátiť už v polovici februára.