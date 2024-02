Diletantstvo, neskúsenosť a neskutočná blamáž, reaguje Naď na opozíciu, ktorá nedodala podpisy na odvolanie Šimkovičovej

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), pretože pod návrhom opozičných strán Progresívne Slovensko a SaS bolo len 28 podpisov, pričom potrebných je 30.

„Diletantstvo, neskúsenosť a hanba na 100 rokov,“ takto okomentoval exminister obrany a líder strany Demokrati Jaroslav Naď fiasko opozície, ktorá nedodala potrebný počet podpisov na odvolanie ministerky kultúry.

Blamáž pre PS a SaS

„Čo k tomu dodať? Predložiť (teatrálne za prítomnosti médií) návrh na odvolanie ministerky kultúry bez potrebného počtu podpisov poslancov NRSR je jednoducho neskutočná blamáž PS a SaS. Obrovská hanba,“ kritizoval ďalej Naď vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

„Silou mocou chcú ostatných ostrakizovať, či už pri protestoch alebo v parlamente, chcú byť jedineční, ale čím ďalej tým viac sa ukazuje, že cisár je nahý,“ povedal predseda Demokratov na adresu opozičných politických strán SaS a PS.

„Presne kvôli takýmto situáciám sme hovorili, že Demokrati sú zárukou odbornosti a skúsenosti a v parlamente sú v boji proti Ficovi viac ako potrební. Čím ďalej tým viac si to uvedomujú aj občania a hovoria nám, že tam veľmi chýbame. Nuž, takúto blamáž by sme my určite neurobili, to je isté…,“ hovorí Naď.