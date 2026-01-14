„Digitálne tanky“ sú tu. Poľsku hrozil celoštátny výpadok prúdu, mohlo za to Rusko

Poľsko bolo koncom decembra minulého roka „veľmi blízko“ k celoštátnemu výpadku prúdu z dôvodu početných ruských kybernetických útokov na poľský energetický sektor. Ako v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMF24 uviedol poľský podpredseda vlády a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski, situáciu bolo ťažké kontrolovať, najmä pre zložité poveternostné podmienky.
Podľa neho Poľsko čelilo „najvážnejšiemu útoku na svoju energetickú infraštruktúru, ktorého cieľom bolo koncom decembra odpojiť občanov od elektriny“. „Mali sme do činenia so sabotážou z ruskej strany. Sú tu digitálne tanky. Boli sme blízko k tomu, aby sme vypli svetlá,“ povedal Gawkowski.
Poľský minister energetiky Milosz Motyka predtým informoval o neúspešných kybernetických útokoch na niekoľko zariadení na výrobu elektriny v posledných dňoch roka 2025. Podľa neho bola napadnutá jedna kogeneračná jednotka a mnoho jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie po celej krajine.
Poľský vicepremiér zdôraznil, že všetko naznačuje „ruskú sabotáž“ zameranú na destabilizáciu situácie v Poľsku. Dodal však, že krajina má dobre pripravené inštitúcie. Rusko podľa neho už neskrýva, že je v stave kybernetickej vojny s Poľskom.