Deti v štátnej starostlivosti jedia za 2,99 eura denne, poslankyne PS volajú po okamžitej zmene

Štát dlhodobo prehliada dopad rastúcich cien potravín na deti odkázané na jeho starostlivosť, upozornilo Progresívne Slovensko. Poslankyňa NR SR Greta Gregorová vyzvala ministra práce Erika Tomáša na okamžité zvýšenie dennej stravnej jednotky pre tieto deti o aspoň 50 percent.
Gregorová pripomenula, že Centrá pre deti a rodiny (CDR) majú zabezpečiť celodennú stravu pre šesťročné dieťa za 2,99 eura, čo nepostačuje na adekvátnu a nutrične vyváženú stravu. Zdôraznila, že štát má povinnosť zabezpečiť deťom plnohodnotnú stravu aspoň na úrovni dôstojného sociálneho štandardu.
Nevyhovujúce podmienky v praxi
Podľa Gregorovej sa v centrách dnes jedno jablko delí na 12 mesiačikov. „Servíruje sa chlieb s margarínom a jedným plátkom reďkovky. To nie je úryvok z knihy Charlesa Dickensa, ale každodenná realita inštitúcií, ktoré sa starajú o deti odkázané na opateru štátu,“ pripomenula poslankyňa.
Gregorová podotkla, že deti v CDR nemajú žiadne možnosti, ako sa brániť. „Nemajú PR agentúry ani stranícke telefónne zoznamy. Majú len svoj tanier a nádej, že na ňom bude niečo viac než prázdna kalória. Dnes dávame 3 až 6 ročným deťom 3 eurá a tým mladším 2,86 eura denne v čase, keď maslo, mlieko, zelenina aj pečivo citeľne zdraželi. Ako sa má dieťa kvalitne najesť, získať bielkoviny, ovocie a zeleninu za túto sumu?“ pýta sa poslankyňa.
Návrhy na zvýšenie stravnej jednotky
Podpredsedníčka PS a Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík vyzvala na predloženie a schválenie plánu na zvýšenie stravnej jednotky na 4,50 eura denne pre deti vo veku 3 až 6 rokov a na 4,30 eura denne pre deti do 3 rokov ešte pred Vianocami. Upozornila tiež, že ceny potravín v roku 2023 vzrástli takmer o tretinu, zatiaľ čo vyhláška upravujúca hospodárenie centier sa od roku 2018 nezmenila.
Poslankyne zároveň poukázali na to, že problém už adresovali ministrovi interpeláciou, no jeho odpoveď uvádza, že zatiaľ nebol na túto záležitosť nikým iným upozornený.
Progresívne Slovensko zdôrazňuje, že štát by mal zabezpečiť primerané podmienky pre výživu detí v centrách, aby neboli znevýhodnené v dôsledku rastúcich nákladov na potraviny a nedostatočného štátneho príspevku.
Postoj MPSVR
„Výška stravnej jednotky na deň v Centrách pre deti a rodiny je naviazaná na sumy životného minima. Sumy životného minima, a teda aj výška stravnej jednotky, sa každoročne valorizuje, teda navyšuje,“ uviedlo v reakcii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Ministerstvo spolu s partnermi priebežne hodnotí potrebu úprav legislatívy, vrátane pravidiel pre centrá pre deti a rodiny.
„Napriek tomu, že problémy zo strany centier k výške stravnej jednotky avizované neboli a ani inštitúcie, ktoré vykonávajú pravidelné alebo ad hoc kontroly, previerky, dozor, monitoring a pod. doposiaľ neupozornili rezort práce, sociálnych vecí a rodiny na potrebu prehodnotenia výšky stravnej jednotky v centrách, je ministerstvo pripravené na odbornú diskusiu v tejto veci,“ dodalo MPSVR.
Suma životného minima od 1. júla 2025 do 30. júna 2026 je 284,13 € mesačne pre jednu plnoletú osobu. Ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa je to 129,74 € mesačne.