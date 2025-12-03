Zahraničný výbor nepreberal Kaliňákovu delegáciu vo Vietname, nebol uznášaniaschopný – VIDEO

Zahraničný výbor Národnej rady SR sa v stredu nezaoberal zložením delegácie ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname. Výbor totiž nebol uznášaniaschopný, keďže sa zo zasadnutia ospravedlnili koaliční poslanci.
O zvolanie mimoriadnej schôdze zahraničného výboru k účasti Quang Le Honga na oficiálnej ceste ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname vo funkcii osobitného vyslanca slovenského premiéra požiadalo opozičné Progresívne Slovensko.
PS chce na výbore riešiť účasť Quang Le Honga na Kaliňákovej návšteve Vietnamu, je podozrivý z účasti na únose krajana
Ide totiž podľa nich o krok, ktorý zbytočne ohrozuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. Quang Le Hong je totiž spájaný s únosom Trinha Xuana Thanha, ktorý bol z územia Nemecka odvlečený s využitím slovenského vládneho špeciálu, čo skonštatoval aj nemecký súd.
Po boku Kaliňáka sa vo vietnamských médiách objavil Quang Le Hong – jeden z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana
Poslanec progresívcov Tomáš Valášek v stredu v reakcii na neúspešný pokus otvoriť zasadnutie výboru vyhlásil, že účasť Quang le Honga v delegácii ministra obrany je fackou nášmu najväčšiemu odchodnému partnerovi, teda Nemecku. Nemecké orgány majú podľa neho jasno v tom, že do únosu Trinha Xuana Thanha bolo zatiahnuté aj Slovensko, chtiac alebo nechtiac.
„Nemecká polícia podozrievala aj pána Quang Le Honga,“ zdôraznil Valášek. Doplnil, že jeho prítomnosť vo vládnej delegácii je aj prejavom arogancie súčasnej vlády.
Podľa poslankyne PS Zuzany Števulovej o Quang Le Hongovi navyše kolovali podozrenia, že bral úplatky za sprostredkovanie schengenských víz. „Tak vo vietnamskej komunite, ako aj v komunite imigračných právnikov, ako som bola ja,“ povedala.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) mal na oficiálnej návšteve Vietnamu vo svojej delegácii prítomného aj Quang Le Honga. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha, na ktorý bol údajne využitý slovenský vládny špeciál. Quang Le Hong v rámci slovenskej delegácie vystupoval ako „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil aj samotný minister Kaliňák.