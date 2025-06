Právny štát na Slovensku nie je podľa Uhríka v ohrození, ale zlodeji eurofondov nech sedia doživotne vo väzení – VIDEO

Rozkrádanie eurofondov na Slovensku by malo byť prešetrené, a ak si niekto namiesto penziónu postaví z eurofondov haciendu, mal by byť odsúdený. Predseda hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík to skonštatoval vo videu, v ktorom zhrnul kontrolu z europarlamentu, ktorej sa zúčastnil. „Pre mňa za mňa, nech si sedí do konca života vo väzení,“ dodal.

Misie z Bruselu podľa Uhríka nepodporujú

Uhrík, ktorý bol členom misie, ktorá prišla na Slovensko hodnotiť právny štát, ďalej priblížil, že v uplynulých dňoch sa stretol s premiérom SR Robertom Ficom, ministrami, predstaviteľmi Najvyššieho súdu SR i prokuratúry, ale aj občianskeho sektora.

„Naša frakcia Európy suverénnych národov a hnutie Republika tieto misie nepodporuje, lebo nesúhlasíme s tým, aby europoslanci, eurokomisári, eruoúradníčkovia chodili a kontrolovali jednotlivé členské štáty,“ uviedol. Podotkol ale, že keďže bola misia schválená, prišlo mu logické zúčastniť sa jej, aby mohol obhajovať slovenské záujmy a dozrieť na to, aby boli závery čo najväčšmi objektívne.

Uhrík vyjadril názor, že právny štát na Slovensku nie je v ohrození a nemyslí si ani to, že by demokracia na Slovensku bola ohrozená tak, ako to tvrdia niektorí progresívni poslanci. V súvislosti so stretnutiami počas misie kritizoval vyjadrenia slovenskej progresívnej opozície. Podľa jeho slov od nich počas stretnutí počúvali „tie najhoršie možné kydačky a žalovačky“.

Tie mali podľa neho jediný cieľ, a to čo najväčšmi ublížiť povesti SR, aby Európska komisia prípadne čo najtvrdšie zasiahla proti Slovensku a vzala mu eurofondy, alebo pozastavila hlasovacie práva. „Jednoducho aby Slovensku čo najviac ublížila, a aby sa tí nešťastní progresívci čo najskôr dostali k moci,“ tvrdí vo videu.

Delegácia EP varuje pred vývojom na Slovensku

Uhríkov záver z misie je, že právny štát na Slovensku nie je ohrozený, korupcia a rozkrádačky majú byť vyšetrené a že „progresívci sa naozaj pokúšajú ubližovať Slovensku“.

Na otázku, či sa Slovensko uberá rovnakou cestou ako Maďarsko, nie je možné odpovedať definitívne, existuje však veľa príznakov, že to tak je. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásila belgická podpredsedníčka Európskeho parlamentu Sophie Wilmés, ktorá je súčasťou delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá navštívila Slovensko.

Situáciu pritom europoslankyňa, ktorá v minulosti pôsobila aj ako premiérka Belgicka, označila za znepokojujúcu. Z tohto dôvodu členovia delegácie podľa nej zvažujú, že sa obrátia na Európsku komisiu, ktorej chcú tlmočiť svoje obavy.

Zároveň podľa nej zvážia, či sa na Slovensko v blízkej budúcnosti nevrátia, aby zhodnotili účinok reforiem, ktoré jej avizovali slovenské štátne inštitúcie. Spomenula napríklad paragraf 363, novú legislatívu týkajúcu sa mimovládnych organizácií, ale aj avizované zmeny Ústavy SR.