Desivé chvíle v Londýne, hviezdny Bentancur skolaboval a skončil v nemocnici - FOTO

Dramatické udalosti sprevádzali stredajšie prvé stretnutie semifinále anglického Ligového pohára vo futbale. Hneď v úvode duelu medzi Tottenhamom Hotspur a FC Liverpool totiž zostal na ihrisku nehybne ležať domáci stredopoliar Rodrigo Bentancur.

Uruguajský futbalista sa po rohovom kope snažil o hlavičku, potom sa však nezavinene zrútil na trávnik tvárou nadol a nehýbal sa.

Stretnutie na takmer 10 minút prerušili, Bentancurovi sa venovali zdravotníci a napokon futbalista opustil hraciu plochu na nosidlách s chráničom krku a kyslíkovou maskou.

Nasledoval prevoz do nemocnice, pri transporte už bol pri vedomí.

„Môžeme potvrdiť, že Rodrigo je pri vedomí, komunikuje a v nemocnici ho čakajú vyšetrenia,“ referoval klub po prvom polčas zápasu, v ktorom domáci „kohúti“ zvíťazili 1:0.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.

