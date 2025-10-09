Daňoví podvodníci na sieťach? Nemeckí influenceri čelia rozsiahlemu vyšetrovaniu

Nemeckí online influenceri môžu čoskoro namiesto rozbaľovania darčekov čeliť pokutám, keďže v krajine prebieha razia zameraná na daňové úniky v tomto sektore. Najľudnatejšia spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko oznámila, že špecializovaný vyšetrovací tím skúma približne 6-tisíc dátových záznamov zo sociálnych sietí, ktoré naznačujú neplatenie daní z príjmov z prezeraní, reklám a iných zdrojov.
„Vieme, že v súčasnosti koluje veľa peňazí,“ povedala Stephanie Thienová, vedúca úradu pre boj proti finančnej kriminalite v Severnom Porýní-Vestfálsku. „A tiež vieme, že nie všetky sú riadne zdanené.“
Mnohí nepoznajú zákon, iní krátia dane úmyselne
Počet influencerov na platformách ako TikTok a Instagram v Nemecku v ostatných rokoch výrazne vzrástol. Podľa Nemeckej asociácie digitálnej ekonomiky sa výdavky firiem na influencer marketing zvýšili z 223 miliónov eur v roku 2019 na 477 miliónov eur v roku 2022.
Influenceri pod drobnohľadom: Automatizácia umožňuje Finančnej správe odhaliť aj barter a darčeky
Mnohí mladí influenceri, ktorí sa stali známymi doslova „cez noc“, často nevedia o svojich daňových povinnostiach. „Boli prípady, keď ľudia prišli a povedali, že to robia dva alebo tri roky, ale nikdy nepremýšľali o daniach,“ uviedol Christian Gebert, šéf daňovej poradenskej firmy Steuerberaten.de.
Existujú však aj takí, ktorí sa snažia dane úmyselne obísť, napríklad neuvádzaním všetkých príjmov alebo predstieraním, že žijú v zahraničí, často v Dubaji, aby sa vyhli vysokým daňovým sadzbám v Nemecku, pričom v skutočnosti väčšinu času trávia doma.
Náročnosť vyšetrovania, neprehľadné schémy
Úrad boja proti finančnej kriminalite v Severnom Porýní-Vestfálsku sa zameriava najmä na takéto závažné prípady. Už pred začiatkom kampane prebiehajú trestné konania proti približne 200 influencerom, ktorí údajne neplatili dane v miliónových sumách. Podobné vyšetrovania prebiehajú aj v ďalších nemeckých regiónoch, napríklad v Hamburgu a Durínsku.
Nemecká polícia dostane právomoc zostreľovať drony
Vyšetrovanie je náročné vzhľadom na rôznorodosť príjmov influencerov – od platieb za kliknutia a zobrazenia, cez sponzorské produkty až po provízie z predaja. Bežné sú aj dary ako hotelové pobyty či letenky výmenou za propagáciu. Všetky tieto príjmy však podliehajú daniam, či už ide o daň z príjmu, podnikateľskú daň alebo DPH, a je na influencerovi, aby sa vyznal v zložitých nemeckých daňových predpisoch.