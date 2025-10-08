Nemecká polícia bude mať povolenie zostreľovať drony. Minister vnútra Alexander Dobrindt potvrdil túto budúcu právomoc nemeckých policajtov po nedávnych prípadoch pozorovania dronov, ktoré Berlín pripisuje Rusku.
Pri predstavovaní návrhu zákona Dobrindt uviedol, že polícia bude môcť používať rušičky alebo „fyzické opatrenia, teda zachytávanie a zostreľovanie dronov“. Nemecko sa učí moderné obranné techniky proti dronom od svojich spojencov Izraela a Ukrajiny.
Von der Leyenová: Rusko útočí v utajení, EÚ pripravuje tvrdú protizbraň
Spolková polícia zároveň získa „dodatočnú jednotku na vývoj a výskum obrany proti dronom“.
Nemecko, významný člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) podporujúci Ukrajinu v konflikte s Ruskom, tento rok zaznamenalo viaceré pozorovania dronov nad vojenskými základňami, priemyselnými objektmi a inou kritickou infraštruktúrou.
Merkelová ohuruje: Obvinila Poľsko a pobaltské štáty, že „spustili“ vojnu na Ukrajine
Minulý víkend drony dvakrát spôsobili uzavretie letiska v Mníchove, čo viedlo k zrušeniu alebo presmerovaniu tisícok letov.
„Máme podozrenie, že za väčšinou týchto letov dronov stojí Rusko,“ povedal kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD.