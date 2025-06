Dankovi začali chutiť elektronické cigarety. Proti návrhu Šaška však používa argumenty, ktoré nesedia

Podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko odmieta novú legislatívu z dielne rezortu zdravotníctva zameranú na ochranu detí a nefajčiarov pred nikotínovou závislosťou.

Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi odkazuje, že bude s ním mať problém a urobí všetko preto, aby návrh zastavil. Dankovi totiž práve v čase prípravy novej legislatívy začali chutiť elektronické cigarety. Vo svojich mediálnych vystúpeniach proti návrhu pritom používa argumenty, ktoré nesedia.

„Ja som povedal mediálne, že nikto nebude rušiť elektronické cigary, lebo mi začali chutiť. Urobím všetko preto, aby boli zachované,“ povedal Danko v relácii TV JOJ Politika 24.

Príklad Maďarska

Pojem „rušenie“ elektronických cigariet používa predseda SNS opakovane. V skutočnosti však nejde o plošný zákaz celého segmentu. Rezort zdravotníctva po vzore iných krajín navrhuje zakázať nikotínové výrobky s príchuťami lákavými pre deti a tiež jednorazové e-cigarety, ktoré sú pre mládež najľahšie dostupné a siahajú po nich najčastejšie.

Aj po prijatí zmien majú na trhu zostať opakovateľne plniteľné e-cigarety, ktoré preferujú dospelí užívatelia a tiež príchute mentolu, mäty a tabaku, ktoré sú podľa zistení obľúbenou variantov fajčiarov pre odvykanie. Ako jeden z argumentov použil Danko aj príklad Maďarska.

„Tak v Maďarsku sa budú predávať a u nás nie,“ povedal prednedávnom Danko. V skutočnosti je to však presne naopak. Maďarsko patrí v oblasti regulácie nikotínových výrobkov medzi najreštriktívnejšie krajiny únie vôbec a platí to aj v prípade e-cigariet. Všetky príchute e-cigariet s výnimkou tabakovej sú tam zakázané.

Danko argumentoval príjmami

Na otázku moderátorky, či je jeho snaha zastaviť novú legislatívu zodpovedná k deťom, Andrej Danko argumentoval príjmami, o ktoré by štát prišiel, ak by došlo k obmedzeniu predaja ochutených nikotínových výrobkov.

„Nie je to len o deťoch, je to príjem štátu 30 miliónov,“ uviedol. Rezort zdravotníctva pritom už pri predstavení návrhu uviedol, že jeho dopad na rozpočet verejnej správy bude maximálne 2,5 milióna eur ročne. Tento výpadok by však podľa ministra Šaška mali plne pokryť pozitívne efekty vyplývajúce zo zníženia výskytu civilizačných ochorení.

„Z dôvodu nevytvárania návykových spotrebných vzorcov, pokiaľ ide o užívanie inovatívnych tabakových výrobkov u mladej populácie,“ podotkol Šaško.

Stav nikotínovej závislosti u detí je alarmujúci

Nikotínové výrobky užíva stále viac detí a mladistvých. Potvrdzujú to viaceré štatistiky. „Je doslova alarmujúce, že podľa prieskumov minimálne štvrtina mladej populácie denne užíva nejakú formu nikotínu. Každé štvrté dieťa na Slovensku tak trpí závislosťou,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško na tlačovej besede pri predstavení návrhu novej legislatívy, vďaka ktorej sa má zakázať predaj jednorazových e-cigariet a ochutených nikotínových výrobkov.

Za alarmujúcim stavom pri nikotínovej závislosti detí je najmä ľahká dostupnosť a široká paleta ponuky najrôznejších ovocných, cukríkových a kolových príchutí, ktoré lákajú mladistvých. Minister zdravotníctva preto po vzore iných krajín predstavil návrh, ktorý má zakázať nikotínové výrobky s príchuťami lákavými pre deti a tiež jednorazové e-cigarety, ktoré sú pre mládež najľahšie dostupné a siahajú po nich najčastejšie.

Na problémy s nikotínovou závislosťou detí upozornili aj lekári z NÚDCH. Tí sledujú u detí nárast nikotínových závislostí a používania širokého spektra alternatívnych nikotínových výrobkov, akými sú žuvací tabak, nikotínové sáčky, cukríky, elektronické cigarety a vaping. Pre deti sú príťažlivé svojou formou a príchuťami a môžu tak vytvárať dojem, že sú neškodné. Ako však upozornil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň, opak je pravdou.

Podpora návrhu lekárskymi organizáciami

Spomínaný návrh ministerstva zdravotníctva podporil celý rad odborných lekárskych organizácií. Medzi inými aj Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská pneumologická spoločnosť, hlavná odborníčka pre vlády pre pediatriu, Úrad verejného zdravotníctva, psychológovia a psychiatri a občianske združenia pracujúce so závislými mladými ľuďmi.

Predaj ochutených nikotínových výrobkov predstavuje výnosný biznis, do ktorého sú zapojené nielen nadnárodné koncerny, ale aj množstvo menších, či väčších hráčov – distribútorov, dovozcov najmä lacných výrobkov z Číny.

Pri návšteve akejkoľvek predajne s tabakom či čerpacej stanice udrie do oka, že práve tieto výrobky tam zaberajú najväčšiu časť predajných pultov. Pestrá je aj ponuka slovenských e-shopov, kde nie je problém nájsť výrobky s príchuťou gumených medvedíkov, dezertov, žuvačiek, energy drinkov či “cukrovej vaty”. Lákavý dizajn a chute sú podporené názvami výrobkov ako “mliečko jednorožca”, “opičí džús”.