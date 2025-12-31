Pri čelnej zrážke vlakov pri Machu Picchu zomrel rušňovodič, 40 ľudí utrpelo zranenia

Pri čelnej zrážke dvoch vlakov na trati obsluhujúcej peruánske Machu Picchu zahynul jeden človek a najmenej 40 ďalších utrpelo zranenia, oznámili v utorok úrady po aktualizácii bilancie. Obeťou je rušňovodič jedného z vlakov, uviedla miestna prokuratúra.
Úrady pracujú na identifikácii zranených cestujúcich, medzi ktorými je mnoho zahraničných turistov, pričom väčšina utrpela vážne zranenia. Zábery, ktoré cestujúci zaslali televízii RPP, ukazovali zranených ležiacich pri koľajniciach a dve poškodené lokomotívy stojace neďaleko.
Na miesto, ktoré sa nachádza v odľahlej andskej oblasti bez priameho cestného prístupu, bolo vyslaných približne dvanásť sanitiek a zdravotnícky personál.
Machu Picchu, zapísané v zozname UNESCO od roku 1983, navštívi podľa ministerstva turizmu v priemere 4 500 ľudí denne, prevažne zahraničných turistov
Železničná agentúra Ferrocarril Transandino uviedla, že vlak spoločnosti PeruRail sa okolo poludnia zrazil s vlakom Inca Rail na jednokoľajovej trati spájajúcej mesto Ollantaytambo s Machu Picchu. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.