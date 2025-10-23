Ďalšia rana pre Taliansko. Bassinová si zranila nohu a nestihne domáce ZOH

Talianska lyžiarka utrpela zlomeninu pri páde počas tréningu pred prvými pretekmi Svetového pohára v novej sezóne.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marta Bassinová
Marta Bassinová sa stala majsterkou sveta v superobrovskom slalome žien na svetovom šampionáte vo Francúzsku. Foto: SITA/AP
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

Talianska reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Marta Bassinová sa zranila počas tréningu na úvodné preteky Svetového pohára v sezóne 2025/2026. Dvadsaťdeväťročná dvojnásobná svetová šampiónka utrpela zdravotnú indispozíciu len tri dni pred obrovským slalom v rakúskom Söldene.

Talianke dokonca nestihne domáce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktorú sú naplánované na február 2026.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Talianska federácia zimných športov (FISI) uviedla, že po spomenutej páde podstúpila Bassinová vyšetrenia a lekári identifikovali laterálnu zlomeninu tibiálnej platničky v ľavej nohe, blízko kĺbu medzi holennou kosťou a kolenom. Po zákroku FISI uviedla, že trénovať začne najskôr o štyri mesiace, teda až koncom februára.

Bassinová už podstúpila aj operáciu kolena v Miláne. Jej zranenie je ďalšou ranou pre talianske nádeje v ženskom zjazdovom lyžovaní pod piatimi kruhmi, ZOH sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Úradujúca svetová šampiónka v obrovskom slalome a víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára z minulej sezóny Federica Brignoneová už skôr uviedla, že po po aprílovej dvojitej zlomenine ľavej nohy pravdepodobne nebude súťažiť skôr ako v januári.

Brignoneová bude mať len niekoľko týždňov na prípravu na olympiádu, ženské alpské lyžovanie sa uskutoční v Cortine d’Ampezzo. Ďalšou hviezdou talianskeho lyžovania je Sofia Goggiová, dvojnásobná olympijská medailistka v zjazde a štvornásobná víťazka Svetového pohára v tejto disciplíne, známa svojou odvahou a rýchlosťou.

Viac k osobe: Marta Bassinová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federáciaFISI Talianske združenie zimných športov
Okruhy tém: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk