Shiffrinová zažila odpojenie tela aj mysle, veľký glóbus v novej sezóne nebude cieľ - VIDEO

Mikaela Shiffrinová nemá víťazné ambície v úvodnom obrovskom slalome sezóny v Söldene.
Mikaela Shiffrinová
Na víťazný úsmev Mikaely Shiffrinovej sme si už na svahoch Svetového pohára zvykli. Bude jej kariéra pokračovať vo víťaznom štýle? Foto: SITA/AP
Na tradičnom mieste na ľadovci Rettenbach v rakúskom Söldene sa počas nastávajúceho víkendu začne nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Historická rekordérka v počte víťazstiev v SP Američanka Mikaela Shiffrinová sa necíti ešte úplne pripravená na to, aby útočila na víťazstvo. Tvrdí, že jej lyžovanie je stále „nedokončené“.

Shiffrinová prežila sezónu SP 2024/2025 s náročným návratom do súťažného diania po tom, čo sa vlani v novembri zranila na pretekoch v obrovskom slalome na americkom snehu v Killingtone.

Zranenie a výpadok

Bodné zranenie v oblasti brucha si vyžiadalo aj chirurgický zákrok a stopku na dva mesiace. Na konci sezóny absolvovala troje preteky obrovského slalomu s najlepším výsledkom 25. miestom, aj preto olympijská víťazka v tejto disciplíne z roku 2018 zintenzívnila svoj tréning pred Söldenom.

Neskôr priznala, že v týchto pretekoch sa trápila a vysvetlila to tým, že bojovala s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

Odpojenie tela a mysle

„Bola to neuveriteľná cesta do práce od konca minulej sezóny, kde som zažila úplné odpojenie tela a mysle až do bodu, kde sa práve nachádzam,“ povedala Shiffrinová na webe Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).

„Mám pocit, že sa zlepšujem a získavam kontrolu nad tým, ako chcem lyžovať. Teraz to ešte musím preniesť do pretekov. Naozaj som uprednostňovala obrovský slalom, snažila som sa naďalej pracovať na rýchlosti a taktike, a to si vyžiadalo veľa úsilia,“ doplnila víťazka zo Söldenu z rokov 2014 a 2021.

Zjazd nie, super G možno

Tridsaťročná Američanka pred novou sezónou vylúčila, že sa postaví na štart niektorých pretekov v zjazde. Bude sa koncentrovať na slalom a obrovský slalom a ešte sa rozhodne, ako to bude so super G. V tejto disciplíne tiež zvažuje účasť na ZOH 2026 v Taliansku.

„Rada by som si v pretekoch Svetového pohára urobila predstavu o tom, kde sa nachádzam v super G. Preteky v St. Moritzi 14. decembra budú dobrá príležitosťou zistiť, či je vôbec možné sa kvalifikovať na olympiádu. Ak mi to nepôjde, zameriam všetku svoju pozornosť na slalom a obrovský slalom,“ vysvetlila.

Veľký glóbus je cieľ, ale nie teraz

Shiffrinová vo svojej bohatej a úspešnej kariére vyhrala 101 pretekov Svetového pohára a vo svojom dome v Colorade má vo vitríne 5 veľkých glóbusov za celkový triumf v SP.

Logicky by sa chcela pokúsiť o vyrovnanie absolútneho rekordu šiestich glóbusov v podaní Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej. V nastávajúcej sezóne sa to však javí ako príliš vzdialený cieľ.

„Stručná odpoveď je taká, že celkový triumf v sezóne je krásna vec a o jej zopakovaní stále snívam. Som však realistka a beriem to krok za krokom. Ak sa v každej ďalšej jazde v nastávajúcej sezóne zlepším, budem spokojná,“ dodala Shiffrinová podľa FIS.

