Shiffrinová zažila odpojenie tela aj mysle, veľký glóbus v novej sezóne nebude cieľ - VIDEO

Na tradičnom mieste na ľadovci Rettenbach v rakúskom Söldene sa počas nastávajúceho víkendu začne nová sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Historická rekordérka v počte víťazstiev v SP Američanka Mikaela Shiffrinová sa necíti ešte úplne pripravená na to, aby útočila na víťazstvo. Tvrdí, že jej lyžovanie je stále „nedokončené“.
Shiffrinová si pripísala ďalší titul. Svojmu zosnulému otcovi poslala dojemný odkaz - FOTO
Shiffrinová prežila sezónu SP 2024/2025 s náročným návratom do súťažného diania po tom, čo sa vlani v novembri zranila na pretekoch v obrovskom slalome na americkom snehu v Killingtone.
Zranenie a výpadok
Bodné zranenie v oblasti brucha si vyžiadalo aj chirurgický zákrok a stopku na dva mesiace. Na konci sezóny absolvovala troje preteky obrovského slalomu s najlepším výsledkom 25. miestom, aj preto olympijská víťazka v tejto disciplíne z roku 2018 zintenzívnila svoj tréning pred Söldenom.
Skvelá správa od Vlhovej. Začína trénovať, oznámila aj meno nového kouča - FOTO
Neskôr priznala, že v týchto pretekoch sa trápila a vysvetlila to tým, že bojovala s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).
Odpojenie tela a mysle
„Bola to neuveriteľná cesta do práce od konca minulej sezóny, kde som zažila úplné odpojenie tela a mysle až do bodu, kde sa práve nachádzam,“ povedala Shiffrinová na webe Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
Vlhová má v Drahovciach svoje múzeum. Dátum presunu z posilňovne na lyže stále nepozná - FOTO
„Mám pocit, že sa zlepšujem a získavam kontrolu nad tým, ako chcem lyžovať. Teraz to ešte musím preniesť do pretekov. Naozaj som uprednostňovala obrovský slalom, snažila som sa naďalej pracovať na rýchlosti a taktike, a to si vyžiadalo veľa úsilia,“ doplnila víťazka zo Söldenu z rokov 2014 a 2021.
Zjazd nie, super G možno
Tridsaťročná Američanka pred novou sezónou vylúčila, že sa postaví na štart niektorých pretekov v zjazde. Bude sa koncentrovať na slalom a obrovský slalom a ešte sa rozhodne, ako to bude so super G. V tejto disciplíne tiež zvažuje účasť na ZOH 2026 v Taliansku.
„Rada by som si v pretekoch Svetového pohára urobila predstavu o tom, kde sa nachádzam v super G. Preteky v St. Moritzi 14. decembra budú dobrá príležitosťou zistiť, či je vôbec možné sa kvalifikovať na olympiádu. Ak mi to nepôjde, zameriam všetku svoju pozornosť na slalom a obrovský slalom,“ vysvetlila.
Veľký glóbus je cieľ, ale nie teraz
Shiffrinová vo svojej bohatej a úspešnej kariére vyhrala 101 pretekov Svetového pohára a vo svojom dome v Colorade má vo vitríne 5 veľkých glóbusov za celkový triumf v SP.
Logicky by sa chcela pokúsiť o vyrovnanie absolútneho rekordu šiestich glóbusov v podaní Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej. V nastávajúcej sezóne sa to však javí ako príliš vzdialený cieľ.
Toto by ste od Shiffrinovej nečakali. Nemá talent len na lyžovanie, moderátorom padli sánky - VIDEO, FOTO
„Stručná odpoveď je taká, že celkový triumf v sezóne je krásna vec a o jej zopakovaní stále snívam. Som však realistka a beriem to krok za krokom. Ak sa v každej ďalšej jazde v nastávajúcej sezóne zlepším, budem spokojná,“ dodala Shiffrinová podľa FIS.