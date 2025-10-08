Skvelá správa od Vlhovej. Začína trénovať, oznámila aj meno nového kouča - FOTO

Na túto správu Slováci veľmi dlho čakali, no oplatilo sa. Po vyše 600 dňoch ohlásila návrat do tréningu lyžiarka Petra Vlhová.
Pre pád v Jasnej v januári 2024 musela podstúpiť aj operácie kolena, prešla dlhou rekonvalescenciou a nevedelo sa, či a kedy sa vráti na svahy.
Onedlho začne s tréningom pod taktovkou nového kouča Mateja Gemzu. Uviedol to manažér jej tímu Richard Galovič.
Vlhová je naďalej v neistote ohľadom pokračovania v kariére. Koniec si nechce pripustiť, hoci nastať môže - FOTO
Vlhová sa presunie na taliansky ľadovec Stelvio, kde sa bude pokúšať postupne reštartovať svoju úspešnú kariéru aj s ohľadom na blížiace zimné olympijské hry 2026.
„Je to prelomová správa, je to dosiahnutie tvrdo vybojovaného míľnika, bol to náš dlhodobý cieľ. Žiaľ, trvalo to neuveriteľne dlho a Petra bola v podobnej pozícii už pred rokom, keď sme si mysleli, že ten presun na sneh jej umožní plný návrat do vrcholového lyžovania. Došli sme do stavu a dátumu, keď sme dostali oficiálne povolenie pre návrat na svahy a na lyže.
Veľmi sa z toho tešíme, je to vysnívaný čas po komplexnej a veľmi zdĺhavej a fyzicky i mentálne náročnej rekondície. Súčasne však treba povedať aj to, že to najťažšie je ešte pred nami a že náš tím a Petru samotnú čaká ešte obrovské množstvo práce,“ uviedol Galovič.
V Taliansku je v pláne sedemdňový tréningový pobyt a následne budú aj ďalšie. „Podľa vyjadrení nášho trénerského tímu potrebuje najmenej 50 kvalitných tréningových dní na snehu.
Takže uvidíme, ako to pôjde, ale pre túto chvíľu sme veľmi šťastní, že môžeme presunúť jej prípravu po dlhých mesiacoch z fitnescentra, z atletickej dráhy, z bicykla, z plavární a zo všetkých ostatných tréningových prostriedkov a metód na základný level – teda na lyže. Je to pre nás veľmi významný krok,“ dodal Galovič.