Dalajláma dostal ocenenie Grammy: Neberiem to osobne, je to o zodpovednosti nás všetkých

Tibetský duchovný vodca dalajláma v pondelok povedal, že je vďačný za svoju prvú cenu Grammy po tom, čo získal najvyššie ocenenie hudobného priemyslu za audioknihu a rozprávanie príbehov.
Ocenenie mu priniesla nahrávka „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“, vyhlásená na slávnostnom ceremoniáli v Los Angeles.
„Toto uznanie prijímam s vďačnosťou a pokorou. Nevnímam ho ako niečo osobné, ale ako uznanie našej spoločnej, univerzálnej zodpovednosti,“ odkázal 90-ročný dalajláma na sociálnych sieťach. Podotkol, že mier, súcit, starostlivosť o planétu a pochopenie jednoty ľudstva sú nevyhnutné pre blaho všetkých ôsmich miliárd ľudí.
Nahrávka vznikla v spolupráci s viacerými známymi umelcami, medzi nimi Rufusom Wainwrightom či Maggie Rogers. Práve Wainwright prevzal cenu v mene dalajlámu, ktorý žije od roku 1959 v exile v Indii po tom, ako čínske jednotky potlačili povstanie v Tibete. Dalajláma mal iba 23 rokov a už sa nikdy nevrátil.
Nositeľ Nobelovej ceny za mier je považovaný za 14. reinkarnáciu duchovného vodcu tibetského budhizmu. Hoci tvrdí, že má pred sebou ešte veľa rokov života, Tibeťania sa pripravujú na budúcnosť bez neho.
Čína, ktorá ho označuje za rebela a separatistu, trvá na tom, že musí schváliť jeho nástupcu. Dalajláma tvrdí, že toto právo má iba jeho úrad so sídlom v Indii.