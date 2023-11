„Čurillovci“ nesúhlasia s rozhodnutím ministra vnútra, podľa Plavákovej dôvodov na námietky je hneď niekoľko

Policajní vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu podali do rúk ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) takzvaný rozklad, teda opravný prostriedok proti personálnemu rozkazu, ktorým boli postavení mimo službu.

Nezdôvodnené rozhodnutie a rozpor so zákonom

Na sociálnej sieti to uviedla poslankyňa Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko). Dôvodov pre namietanú nezákonnosť personálneho rozkazu je podľa nej niekoľko.

„Po prvé, je to nesplnenie požiadaviek zákona o štátnej službe policajtov na riadne konanie, ktoré mu má predchádzať a v ktorom si môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva. Minister svoje rozhodnutie riadne nezdôvodnil a zároveň v rozpore so zákonom nezobral do úvahy existujúce rozhodnutie, ktoré konštatuje neopodstatnenosť trestného stíhania vyšetrovateľov,“ vysvetlila Plaváková.

Minister si podľa nej nevyžiadal ani súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov napriek tomu, že vyšetrovatelia majú status chránených oznamovateľov.

„Bez súhlasu úradu je v dôsledku toho úkon neplatný. Personálny rozkaz nespĺňa ani požiadavku na maximálnu dobu, na ktorú je možné policajta postaviť mimo službu, a to šesť mesiacov,“ zdôraznila opozičná poslankyňa.

Dočasné pozbavenie

Minister má teraz podľa Plavákovej možnosť rozhodnúť o rozklade sám, ak by mu v plnom rozsahu vyhovel.

„Keďže takýto krok môžeme len ťažko predpokladať, do 30 dní musí rozklad predložiť spolu so svojím stanoviskom a spisovým materiálom na rozhodnutie rozkladovej komisii, ktorá musí rozhodnúť do 60 dní od podania rozkladu. Akokoľvek toto konanie dopadne, je zjavné, že dovtedy vyšetrovateľov nepustia naspäť k ich práci. A to bola zjavne hlavná úloha ministra,“ dodala poslankyňa.

Šutaj Eštok koncom októbra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u šiestich príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry známych ako „Čurillovci„.

Podľa rezortu vnútra konal v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.